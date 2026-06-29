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Η αστυνομική έρευνα συνδέει το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα και προσωπικές διαφορές μεταξύ τριών διαφορετικών ομάδων νεαρών.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή ήταν αυθόρμητη και δεν αποτελούσε προσχεδιασμένη επίθεση ή οργανωμένη δράση.

Οι εμπλεκόμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου και επιχειρούν να αποφύγουν τις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

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Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι επτά συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή στην Καλλιθέα, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος. Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν για τον ρόλο που αποδίδεται στον καθένα στο αιματηρό επεισόδιο, ενώ οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας αναμένεται να βρεθούν οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων και η υπερασπιστική τους γραμμή, καθώς από τις απολογίες τους εκτιμάται ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το θύμα ήταν ανήλικος, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.

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Η αστυνομική έρευνα: Οπαδικά κίνητρα και προσωπικές διαφορές

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, τόσο κατά την αυτοψία όσο και στο στάδιο της προανάκρισης, προκύπτει ότι η συμπλοκή μεταξύ τριών διαφορετικών ομάδων νεαρών στην περιοχή της Καλλιθέας συνδέεται με συνδυασμό οπαδικών κινήτρων και προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί από τους συλληφθέντες έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές στις αρχικές τους καταθέσεις. Άλλοι απέδωσαν το περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μία τυχαία και απρογραμμάτιστη συμπλοκή.

Η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων

Στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι περισσότεροι από τους επτά κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η συμπλοκή στην Καλλιθέα ξέφυγε από τον έλεγχο και δεν αποτελούσε οργανωμένη ή προσχεδιασμένη επίθεση.

Βασικός στόχος της υπερασπιστικής τους γραμμής εκτιμάται ότι θα είναι να αντικρούσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής των επιβαρυντικών διατάξεων που αφορούν την αθλητική βία, υποστηρίζοντας ότι τα επεισόδια προέκυψαν αυθόρμητα. Παράλληλα, αναμένεται να αρνηθούν ότι υπήρχε σχέδιο επίθεσης ή ότι είχαν γνώση πως κάποιο από τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή έφερε μαχαίρι.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται ακόμη να αποποιούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου, επιμένοντας ότι δεν είχαν ενεργό ρόλο στο περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής επικράτησε πανικός, καθώς συμμετείχαν πολλά άτομα και η κατάσταση εξελίχθηκε ανεξέλεγκτα. Μάλιστα, ορισμένοι αναμένεται να ισχυριστούν πως, όταν αντιλήφθηκαν ότι ο ανήλικος είχε τραυματιστεί σοβαρά, προσπάθησαν να του προσφέρουν βοήθεια μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες αρχές.

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Το στοιχείο με τις οπαδικές μπλούζες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε ένα εύρημα της προανάκρισης που αφορά την εμφάνιση των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.

Η δικογραφία και τα στοιχεία των Αρχών

Παρά την υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν οι κατηγορούμενοι, οι αστυνομικές αρχές εμφανίζονται βέβαιες για την πληρότητα της δικογραφίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί θεωρείται επαρκές και αποτυπώνει με σαφήνεια τα γεγονότα που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης και της υπηρεσίας που χειρίζεται υποθέσεις αθλητικής βίας, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, συμβάλλουν στην ανασύνθεση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά ενισχύουν σημαντικά το κατηγορητήριο και αποδίδουν με ακρίβεια τον ρόλο των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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