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Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν φορτηγά διεθνών μεταφορών και νόμιμα φορτία ανακυκλώσιμου χαρτιού για να αποκρύψουν τις ναρκωτικές ουσίες.

Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατέσχεσαν πάνω από 324 κιλά κάνναβης, αξίας 700.000 ευρώ, και διάφορα μέσα μεταφοράς.

Το κύκλωμα διέθετε αυστηρή ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους για τον συντονισμό, την αποθήκευση και τη διακίνηση των παράνομων ουσιών.

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Ακατέργαστη κάνναβη, αξίας 700.000 ευρώ κατέσχεσαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, που εδώ και καιρό ερευνούσαν τη δράση διεθνικού κυκλώματος διακίνησης παράνομων ουσιών, τα μέλη του οποίου μετέφεραν την κάνναβη από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω της χώρας μας.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, η οποία διέθετε ιεραρχική δομή και επαγγελματική υποδομή, χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα διεθνών μεταφορών για τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, ενώ αξιοποιούσαν νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, τόσο για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες όσο και για την κάλυψη και τη νομιμοφάνεια των μετακινήσεων των οχημάτων.

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Πηγή: astynomia.gr Πηγή: astynomia.gr

Για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:

· ο μη συλληφθείς, είχε αναλάβει το γενικό συντονισμό των ενεργειών στην Ελλάδα για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα, την ανεύρεση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή αποθήκευσή τους, καθώς και για τη διαμόρφωση των κρυπτών εντός φορτίων χαρτιού προς ανακύκλωση, όπου αποκρύπτονταν τα ναρκωτικά, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις επαφές με τους προμηθευτές και τον συντονισμό των οδηγών των φορτηγών οχημάτων, για την περαιτέρω μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία,

·ο 58χρονος, είχε αναλάβει την υποστήριξη των ενεργειών που αφορούσαν στη μεταφορά, απόκρυψη και παράδοση των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία,

·ο 43χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την απόκρυψή τους εντός ειδικά διαμορφωμένων κρυπτών στα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους, μέσω της ελληνικής επικράτειας, προς την Τουρκία.

Κατά την επιχείρηση, οι δυο συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε περίκλειστο χώρο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να κατέχουν από κοινού και για λογαριασμό των λοιπών μελών της οργάνωσης, -8- παλέτες με φορτίο χαρτί προς ανακύκλωση.

Από τις παλέτες, -4- βρίσκονταν εντός επικαθήμενου οχήματος και -4- παραπλεύρως αυτού, ενώ στο εσωτερικό των φορτίων είχαν διαμορφωθεί ειδικές κρύπτες, όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -324-κιλώνκαι -474- γραμμαρίων περίπου, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά και διακίνησή τους στην Τουρκία.

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Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -324- κιλών και -474- γραμμαρίων,

·επικαθήμενο όχημα,

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· -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

· -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

· πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου αλλοδαπών Αρχών,

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· -11- κενά σακβουαγιάζ πλησίον του χώρου κατάσχεσης των ναρκωτικών ουσιών και

· το χρηματικό ποσό των -1.165- ευρώ.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

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