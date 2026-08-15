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Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο έσπασε την εξωτερική τζαμαρία και βρέθηκε μέσα στον χώρο του μαγαζιού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok καταγράφουν τις εικόνες αμέσως μετά το περιστατικό. Στα πλάνα φαίνεται το μαύρο ΙΧ να έχει περάσει μέσα από τη γυάλινη πρόσοψη και να έχει σταματήσει ανάμεσα στα τραπέζια, σε απόσταση αναπνοής από τον πάγκο του καταστήματος.

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Το πάτωμα έχει γεμίσει με σπασμένα γυαλιά, ενώ τραπέζια και καρέκλες έχουν μετακινηθεί από την πορεία του οχήματος. Σε ένα από τα βίντεο, άνθρωποι που βρίσκονται στο κατάστημα κοιτούν εμφανώς αναστατωμένοι τις ζημιές, ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει εισχωρήσει αρκετά μέτρα στο εσωτερικό.

«Αυτή η συνάντηση δεν έπρεπε να γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα ενός βίντεο, ενώ σε άλλη ανάρτηση το περιστατικό σχολιάζεται με χιούμορ: «Έχει δυσκολέψει η δουλειά, παιδιά».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στο κατάστημα, ούτε έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι εικόνες, πάντως, δείχνουν το μέγεθος της αναστάτωσης, καθώς το όχημα βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα στον χώρο όπου κινούνταν εργαζόμενοι και πελάτες.