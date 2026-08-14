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Αναστάτωση και τρόμος επικράτησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, στις 03:00 το πρωί, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν άγνωστος δράστης προέβη σε απόπειρα εμπρησμού σταθμευμένων αυτοκινήτων, δίπλα σε πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο δράστης πλησίασε το σημείο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προκειμένου να μην αναγνωριστεί. Αρχικά, περιέλουσε τα οχήματα με εύφλεκτο υγρό. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα προκειμένου να προκαλέσει ανάφλεξη.

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Παρά την έντονη λάμψη, τους πυκνούς καπνούς και την αρχική ανάφλεξη, δεν εκδηλώθηκε πλήρης πυρκαγιά στα οχήματα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στα ίχνη του δράστη το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΑΚΑΕΕ) Κορινθίας ανέλαβε αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος και αναλύοντας εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό.Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη.

(Πηγή: dikastiko.gr)