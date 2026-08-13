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«Δεν μπορούμε εύκολα να αμφισβητήσουμε στοιχεία τα οποία η Ελληνική Αστυνομία δίνει στην ελληνική Δικαιοσύνη, γι’ αυτό και άλλωστε απαγγέλθηκαν κατηγορίες», είπε για την υπόθεση της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, σήμερα το πρωί (13/8) σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Σημείωσε ότι τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είναι επίσης στην υπηρεσία της συλλογής στοιχείων.

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«Διαθέτουμε και τα μέσα και τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε από μια πολύ μικρή, από ένα πολύ μικρό σημάδι ή ενδεχομένως πτυχή μιας υπόθεσης να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το ποιοι είναι οι δράστες», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Ούτως ή άλλως η έρευνα δεν είχε σταματήσει ποτέ, πάντα υπήρχε ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία αλλά και για την αστυνομία. Τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες σύγχρονες χώρες του κόσμου, είναι αποδεκτά με βάση τη νομολογία του Αρείου Πάγου από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σαν Πολιτεία προς τους συγγενείς των τριών ανθρώπων και ενός εμβρύου που έχασαν τη ζωή τους πριν από 16 χρόνια».

Eρωτηθείς σχετικά με την υπόθεση του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός σε όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο, ο κύριος Ρήγας ανέφερε ότι φαίνεται να επικρατεί η εκοδή θανάτου από παθολογικά αίτια αλλά υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα αποδείξουν αν υπήρχε αλοκοόλ ή άλλες ουσίες στο αίμα ή ενδεχομένως «κάποια στρεσογόνα κατάσταση».