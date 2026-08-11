Eνώπιον ανακριτή για να απολογηθεί οδηγήται η 46χρονη κατηγορούμενη για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 (EUROKINISSI)

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Η 46χρονη που προφυλακίστηκε για την υπόθεση της Marfin επιμένει στην αθωότητά της και αρνείται τις κατηγορίες που της απαγγέλλονται με ανακρίτρια και εισαγγελέα να κρίνουν μετά το τέλος της πολύωρης απολογητικής διαδικασίας ότι η γυναίκα, μόνιμη κάτοικος Βρετανίας τα τελευταία χρόνια, πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές Αρχές, αποφάσισαν την προφυλάκιση της 46χρονης, καθώς τη θεωρούν «ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας» που πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

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Η ίδια παραδέχεται ότι βρισκόταν στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, υποστηρίζει όμως ότι δεν ήταν μπροστά από την τράπεζα όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Η 46χρονη αρνείται κάθε κατηγορία

«Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο» δήλωσε η 46χρονη, επιμένοντας ότι δεν συμμετείχε στα γεγονότα που της αποδίδονται.

Κατά την απολογία της φέρεται επίσης να αμφισβήτησε τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίησή της, υποστηρίζοντας ότι «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email».

Η απολογία της ξεκίνησε περίπου στις 12:30 και διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες. Μέσω του συνηγόρου της παρέδωσε πολυσέλιδο υπόμνημα, στο οποίο παρουσίασε αναλυτικά τους ισχυρισμούς της, ενώ στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Στην ανακρίτρια κατέθεσε και η αδελφή της 46χρονης, η οποία υποστήριξε ότι οι δυο τους βρίσκονταν μαζί στην πορεία και είχαν περάσει μπροστά από την τράπεζα πριν γίνει η επίθεση.

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Η 46χρονη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, ενώ ο συνήγορός της αμφισβητεί το περιεχόμενο της δικογραφίας.

«Είναι και αόριστη γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόποινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από πού γνωρίζει όλα αυτά», ανέφερε ο Κώστας Παπαδάκης.

Αναμένεται να προσφύγει κατά του σχετικού εντάλματος

Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προσωρινής κράτησής της και, όπως έχει προαναγγείλει ο συνήγορός της, αναμένεται να προσφύγει κατά του σχετικού εντάλματος.

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Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, ο ένας φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Και οι δύο έχουν αρνηθεί ότι συμμετείχαν στα επεισόδια και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή έως ότου οριστεί η δίκη τους.

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