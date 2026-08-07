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Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τη Βρετανία μετά την εκτέλεση διεθνούς εντάλματος σύλληψης και κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η εμπλοκή της προέκυψε από νέα επεξεργασία του οπτικού υλικού της επίθεσης του 2010 με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Αρχές θεωρούν ότι η γυναίκα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα κρούσης, ενώ η ίδια δηλώνει αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

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Προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία της για την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε από την 3η τακτική ανακρίτρια η 46χρονη, η οποία συνελήφθη ως εμπλεκόμενη στη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον των δικαστικών αρχών υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Κατά τη μεταγωγή της έξω από τα ανακριτικά γραφεία βρέθηκαν αλληλέγγυοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της. Την υπεράσπισή της έχει αναλάβει ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης.

Νωρίτερα σήμερα, η 46χρονη είχε οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος της. Η διαδικασία της έκδοσής της στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ, όταν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το ελληνικό FBI) την παρέλαβε από βρετανικό έδαφος. Η κατηγορούμενη έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας με επιβατική πτήση συνοδευόμενη από αστυνομικούς και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παραμένει κρατούμενη μέχρι την απολογία της.

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Η σύλληψή της είχε πραγματοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, καθώς οι ελληνικές Αρχές είχαν ενεργοποιήσει ερυθρά αγγελία της Interpol. Η 46χρονη διέμενε τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας και είναι μητέρα δύο παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία, είχε επικοινωνήσει με στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας πως είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης για να δώσει εξηγήσεις.

Η εμπλοκή της στην υπόθεση, που αφορά τον φονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 5ης Μαΐου 2010 κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, βασίζεται σε νέα στοιχεία. Η ταυτοποίησή της από την ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ύστερα από εκ νέου επεξεργασία του οπτικού υλικού της επίθεσης στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Οι Αρχές προχώρησαν σε αξιολόγηση χαρακτηριστικών όπως ο σωματότυπος, το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, καθώς και ο ρουχισμός, τα υποδήματα και το σακίδιο που έφερε.

Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι η 46χρονη έχει καταγραφεί στο οπτικό υλικό με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα κρούσης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες είχαν προαποφασίσει την κατανομή των ρόλων κατά την εκτέλεση της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Στον πρώτο αποδίδεται ο κεντρικός συντονισμός της ομάδας και η παροχή οδηγιών, ενώ ο δεύτερος, με το προσωνύμιο «ψηλός», θεωρείται το πρόσωπο που έσπασε την τζαμαρία, επιτρέποντας στη συνέχεια τη ρίψη του εύφλεκτου υλικού στο εσωτερικό της τράπεζας.