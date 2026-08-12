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Μέσα από τον αριθμό πλαισίου του κατεστραμμένου από τις φλόγες αυτοκινήτου κατάφεραν οι αστυνομικοί να μάθουν τα στοιχεία του ανθρώπου, που έχασε το απόγευμα της Τρίτης τη ζωή του στο Πικέρμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, πρόκειται για έναν 48χρονο με διαγνωσμένο πρόβλημα υγείας, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του.

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Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε στις αρχές ότι είδε τον 48χρονο οδηγό να έχει πέσει επάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου, να μην μπορεί να ελέγξει την πορεία του οχήματος, αλλά εκείνο να συνεχίζει να είναι σε κίνηση.

Για αυτόν τον λόγο φαίνεται ότι βγήκε εκτός του χωματόδρομου και η φωτιά πιθανά ξεκίνησε από κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα ή ακόμα και από τη θερμότητα του καταλύτη επάνω στα ξερά χόρτα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όσο και να έγινε έρευνα στο περιβάλλον του θύματος και στα υπάρχοντά του δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο 48χρονος θα επέλεγε να δώσει τέλος στη ζωή του.