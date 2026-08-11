ΣΟΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΧ ΟΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

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Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη σορό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι (11/8) της Τρίτης (11/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνια.

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Φαίνεται πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου, από παθολογικά αίτια. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο

Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ημερος Πεύκος στο Πικέρμι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 115 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία.

Ταυτόχρονα ήχησε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο.