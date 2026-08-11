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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στα Σπάτα Αττικής, σήμερα 11 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο που βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός.

Εντοπίστηκε σορός μέσα σε όχημα

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 115 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement Advertisement August 11, 2026



Επίσης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Imeros_Pefkos of the regional unit of #Eastern_Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice August 11, 2026



Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών. Υπενθυμίζεται ότι στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν πυροσβέστες και αστυνομικοί, ύστερα από τον εντοπισμό της απανθρακωμένης σορού, μέσα σε αυτοκίνητο, στη φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στο Πικέρμι.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε από τους πυροσβέστες, που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς και έσπευσαν στο σημείο, όπου είδαν το φλεγόμενο αυτοκίνητο.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την αιτία έναρξης της φωτιάς, αλλά και να ταυτοποιήσουν το θύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μάρτυρες είπαν στους πυροσβέστες ότι είδαν το αυτοκίνητο να βγάζει φλόγες εν κινήσει, τον οδηγό του να προσπαθεί να το ακινητοποιήσει και να βγαίνει εκτός δρόμου.