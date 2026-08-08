Σορός εντοπίστηκε στον Λυκαβηττό σε προχωρημένη σήψη σε σπήλαιο που βρίσκεται κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

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Σε μία 57χρονη Ελληνίδα ανήκει τελικά η σορός, η οποία εντοπίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις δώδεκα το μεσημέρι του Σαββάτου σε μία σπηλιά, στον Λόφο Λυκαβηττού.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, μεταξύ του Ναού των Αγίων Ισιδώρων και του καταστήματος εστίασης, στην κορυφή του λόφου, και απέκλεισαν την περιοχή. Ο ιατροδικαστής, κατά την αυτοψία του διαπίστωσε ότι η σορός ανήκε σε γυναίκα και ότι ο θάνατός της επήλθε συνεπεία πτώσης, χωρίς μάλιστα σε πρώτο χρόνο να έχει διακρίνει κάποιο ίχνος εγκληματικής ενέργειας.

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Η σορός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα υποβληθεί σε νεκροτομή, προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει να διερευνήσουν τα στελέχη της Ασφάλειας.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi