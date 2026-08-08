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Σε μία 57χρονη Ελληνίδα ανήκει τελικά η σορός, η οποία εντοπίστηκε λίγα λεπτά πριν από τις δώδεκα το μεσημέρι του Σαββάτου σε μία σπηλιά, στον Λόφο Λυκαβηττού.

Λυκαβηττός: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε σπήλαιο (φωτογραφίες)

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, μεταξύ του Ναού των Αγίων Ισιδώρων και του καταστήματος εστίασης, στην κορυφή του λόφου, και απέκλεισαν την περιοχή. Ο ιατροδικαστής, κατά την αυτοψία του διαπίστωσε ότι η σορός ανήκε σε γυναίκα και ότι ο θάνατός της επήλθε συνεπεία πτώσης, χωρίς μάλιστα σε πρώτο χρόνο να έχει διακρίνει κάποιο ίχνος εγκληματικής ενέργειας.

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Η σορός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα υποβληθεί σε νεκροτομή, προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει να διερευνήσουν τα στελέχη της Ασφάλειας.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi