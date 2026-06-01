Στα γόνατα και τους αγκώνες τραυματίστηκε μία 22χρονη κοπέλα το βράδυ της Κυριακής 31 Μαίου στην περιοχή του Λυκαβηττού, όταν γλίστρησε και έπεσε κατά την προσπάθειά της να διαφύγει από τα χέρια του επίδοξου βιαστή της.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ και αφού είχε σχολάσει από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αντιλήφθηκε έναν άγνωστο άνδρα να την προσεγγίζει από πίσω και να την αγκαλιάζει με τη βία. Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και έτρεξε να απομακρυνθεί, αλλά γλίστρησε, έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά.

Περίοικος αντιλήφθηκε το περιστατικό και καταδίωξε τον δράστη, χωρίς όμως να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει.