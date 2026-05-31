Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Μάνδρα Αττικής, όταν άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα μονοκατοικίας και φέρεται να απειλούσε να πέσει στο κενό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι, γεγονός που αύξησε την ανησυχία και οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση στο σημείο.

Αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ λίγο αργότερα κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής προκειμένου να διαχειριστεί την κρίσιμη κατάσταση.

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες και διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πείστηκε να κατέβει από την ταράτσα, με αποτέλεσμα το περιστατικό να λήξει χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή άλλη δυσάρεστη εξέλιξη.