Στη φυλακή οδηγούνται, μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος ενός τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν κατάφεραν να δώσουν πειστικές απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα, γεγονός που οδήγησε στην προφυλάκισή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να δίνει μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αν και έχει πλέον αποσωληνωθεί, παρουσιάζοντας σημάδια βελτίωσης.

Την ίδια ώρα, τα αδέλφια του φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.