Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ακόμα και αναρρίχηση μέχρι την ταράτσα ενός κτιρίου στο Χαϊδάρι έκανε ένας 59χρονος κλέφτης, για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, που τον είχαν περικυκλώσει, αλλά τα στελέχη της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να τον συλλάβουν με τη λεία στα χέρια.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για την ενεργοποίηση συναγερμού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Χαϊδάρι.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έφτασε πρώτα πλήρωμα περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο είδε λίγα μέτρα μακριά σταθμευμένο ένα δίκυκλο που ήταν σε λειτουργία. Οι έμπειροι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι στο εσωτερικό του καταστήματος ήταν ο διαρρήκτης και κάλεσαν ενισχύσεις. Πολύ γρήγορα έφθασαν και άλλες δυνάμεις και κατάφεραν να αποκλείσουν κάθε δίοδο διαφυγής.

Ο κακοποιός, αντιλαμβανόμενος ότι έχει περικυκλωθεί, σκαρφάλωσε στη φωτεινή επιγραφή της εταιρείας και από εκεί στην ταράτσα, αλλά οι ένστολοι τον ακολούθησαν. Προτίμησε να πηδήξει από ύψος πέντε μέτρων στο σκέπαστρο παρακείμενης κατοικίας, αλλά εκεί τον ακινητοποίησαν. Μαζί του είχε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε αρπάξει από το μαγαζί και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.