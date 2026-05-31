Στη σύλληψη ενός 40χρονου από την Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς όχι μόνον κατείχε ένα παράνομο οπλοστάσιο, αλλά διαφήμιζε τα όπλα του με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πυροβολούσε και άσκοπα από την ταράτσα του σπιτιού του. Εκτός από τον 40χρονο, συνέλαβαν ακόμα δύο άνδρες, γιατί στην κατοχή του 40χρονου βρέθηκαν όπλα, η άδεια κατοχής των οποίων ήταν στα ονόματά τους.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σύμφωνα με την οποία άτομο αναρτούσε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Πηγή: astynomia.gr

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου 2026 εντοπίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος να εξέρχεται από την οικία του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις νόμιμες υποδείξεις τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε ο ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

5 κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες,

2 σπαθιά,

3 μασέτες,

36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων,

5 σιδερογροθιές,

μεταλλικό γκλοπ,

2 ρόπαλα μπέιζμπολ,

2 συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

σπρέι πιπεριού,

331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

12 κροτίδες,

3 πυροτεχνήματα,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

ζευγάρι χειροπέδες,

κουκούλα τύπου full face και

ανιχνευτής μετάλλων, για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 52 φυσίγγια διαφόρων τύπων και κυνηγετική καραμπίνα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 40χρονος κατά το παρελθόν έχει συλληφθεί για παράβαση τού Νόμου περί Όπλων, του Νόμου περί Ναρκωτικών, για κλοπές, ληστεία, απειλή, εξύβριση, ενώ του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.