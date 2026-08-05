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Στον όγδοο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Λιμενικό Σώμα.

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη περιοχή της Σύμης.

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Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Από τους οκτώ επιβαίνοντες, επτά αλλοδαποί είχαν εντοπιστεί και διασωθεί, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του όγδοου επιβάτη συνεχίζονταν με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η σορός που βρέθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ταυτοποιήθηκε ως εκείνη του τελευταίου αγνοούμενου επιβαίνοντα.

Η σορός περισυλλέχθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο. Από εκεί διακομίστηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή.