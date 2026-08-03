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Με τον πιο τραγικό τρόπο μπήκε τέλος στις έρευνες εντοπισμού του 58χρονου ψυχολόγου που αγνοούνταν από την περιοχή της Αργολίδας. Η σορός του εντοπίστηκε την Κυριακή (02.08.2026) σε προχωρημένη σήψη με τις αρχές να συλλαμβάνουν 2 άνδρες.

Η σορός του 58χρονου ψυχολόγου εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας Αργολίδας, σε μεγάλη απόσταση από το αυτοκίνητό του που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

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Ο εντοπισμός του, έγινε μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Ναυπλίου, οι οποίες συνεχίζονταν από την ημέρα της δήλωσης της εξαφάνισής του.

Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλληφθεί 2 αλλοδαποί, Ινδικής καταγωγής

Πληροφορίες από argolida24.gr