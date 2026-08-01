Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ τραυματίστηκε, σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας, μετά τη χθεσινή πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου, ο οποίος υποχώρησε την ώρα που πραγματοποιούνταν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης της περιοχής.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Άργους για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών.