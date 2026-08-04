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Τη σορό ενός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντόπισε περαστικός στην περιοχή του Κουμπέ στο Ρέθυμνο γύρω στις 8 και μισή το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η σορός εντοπίστηκε σε βάθος 4 – 5 μέτρων στον δρόμο προς το Μοναστήρι του Σωτήρος Χριστού.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr