Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στάχτες, καμένα σπίτια και οχήματα, κατεστραμμένες καλλιέργειες και εκατοντάδες νεκρά ζώα συνθέτουν το σκηνικό που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με άλλοτε καταπράσινες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο μαύρο τοπίο.

Παρότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη και σήμερα (2 Αυγούστου), η εικόνα της εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Στον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου οι ζημιές χαρακτηρίζονται ανυπολόγιστες, ενώ στην περιοχή Κρύα Βρύση, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, έχει στηθεί ένα λιτό σημείο μνήμης.

Advertisement

Advertisement

Η ελληνική σημαία στη μνήμη των δύο πυροσβεστών

Στις φωτογραφίες της Eurokinissi διακρίνεται η ελληνική σημαία να κυματίζει ανάμεσα στους καμένους κορμούς των δέντρων, στο σημείο όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης.

Κάτω από τη σημαία έχουν τοποθετηθεί οι φωτογραφίες των δύο πυροσβεστών, λευκά λουλούδια και αναμμένα κεριά, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη θυσία τους.

Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων τους, ο πυκνός καπνός είχε περιορίσει δραματικά την ορατότητα, η οποία δεν ξεπερνούσε τα δύο μέτρα. Στην προσπάθειά τους να σωθούν, βγήκαν από το πυροσβεστικό όχημα, όμως δεν κατάφεραν να διαφύγουν.

Λίγα μέτρα μακριά, συνάδελφοί τους ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό τους και λίγο αργότερα βρήκαν τις σορούς τους κοντά στο όχημα.

Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής

Το πέρασμα της φωτιάς άφησε πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές. Δεκάδες οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κατοικίες.

Advertisement

Παράλληλα, μεγάλος αριθμός σπιτιών είτε κάηκε ολοσχερώς είτε υπέστη σημαντικές φθορές, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης μετατράπηκαν σε στάχτη.

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν ένα τοπίο που έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Το πράσινο έχει δώσει τη θέση του στο μαύρο των καμένων εκτάσεων, ενώ η έντονη μυρωδιά της καμένης γης εξακολουθεί να καλύπτει την περιοχή.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ

Για τη μεγάλη πυρκαγιά συνελήφθη ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος και υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ.

Advertisement

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος έχει αρνηθεί την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι δεν φέρει ευθύνη για τα περιστατικά που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Φωτογραφίες άρθρου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Advertisement