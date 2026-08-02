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Καλή Κυριακή, κύριε Πρωθυπουργέ.

Σήμερα δεν χωρούν τυπικά συλλυπητήρια. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, άλλοι τραυματίστηκαν και εκατοντάδες πάλεψαν ατελείωτες ώρες, μόνιμοι, εποχικοί και εθελοντές, για να σώσουν ανθρώπους, σπίτια και δάση.

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Η Πολιτεία οφείλει τώρα έμπρακτη ανταπόδοση τιμής. Οι οικογένειες των νεκρών πρέπει να στηριχθούν ουσιαστικά: με οικονομική ενίσχυση, προστασία των παιδιών τους, δυνατότητα πρόσληψης συγγενών στο Δημόσιο και κάθε άλλο μέτρο που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή.

Το ίδιο ισχύει και για τους τραυματίες, που δεν πρέπει να αφεθούν μόνοι μετά τις κάμερες και τις δηλώσεις.

Και κάτι ακόμη: οι πυροσβέστες, ειδικά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου, δικαιούνται ειδικό επίδομα επικινδυνότητας και αυξημένη αμοιβή. Όπως και οι πιλότοι και οι γιατροί που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, δεν μπορεί να τιμώνται μόνο με μεγάλα λόγια.

Η πατρίδα τους χρωστά ασφάλεια, φροντίδα και δικαιοσύνη.

Κύριε Πρωθυπουργέ, οι οικογένειές τους περιμένουν πράξεις. Όχι άλλες υποσχέσεις, όχι άλλη σιωπή.