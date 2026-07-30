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Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου οφείλουν να επιταχύνουν το κυβερνητικό έργο και να προβάλλουν πιο έντονα τα αποτελέσματα των δράσεων τους στα μέσα ενημέρωσης.

Οι υπουργοί καλούνται να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό πρόγραμμα, έχοντας πλήρη ενημέρωση για το σύνολο των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες του σχεδιασμού της για την περίοδο μέχρι το 2030, επιδιώκοντας την ενίσχυση της δυναμικής της.

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Με σαφές πολιτικό αποτύπωμα και μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κλείσει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τη θερινή διακοπή, θέτοντας το πλαίσιο για την επόμενη κυβερνητική περίοδο, που θα ξεκινήσει από τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας διάταξης ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους υπουργούς του, έθεσε ως ορίζοντα τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και καλύτερης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του.

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Πηγή: EUROKINISSI

«Γνωρίζετε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα Υπουργεία», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «Θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα, για το σύνολο του έργου και αυτό να εξηγηθεί στον κόσμο με μεγάλη έμφαση σε έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί».

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο οι υπουργοί θα πρέπει να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο, επισημαίνοντας ότι «Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των Υπουργών στα Μέσα Ενημέρωσης -και ειδικά στα Περιφερειακά Μέσα- και εδώ θέλω να τονίσω ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο για το οποίο πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι».

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της, υπογραμμίζοντας: «Μπορούμε και το πιστεύω, να πάμε ακόμη καλύτερα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Στη ΔΕΘ -κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030».

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας κι εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να εντείνουν τις προσπάθειές τους, επισημαίνοντας: «Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου».