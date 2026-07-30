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Φόρο τιμής στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος απέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την εισαγωγική εισήγησή του κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι ενισχύεται η θωράκιση της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας την πολιτική προστασία, την οδική ασφάλεια, τη διαχείριση του νερού και τις ενεργειακές εξελίξεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων.

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Θλίψη για τους πεσόντες πυροσβέστες

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για τον θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες με τις φλόγες, προειδοποίησε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος μήνας και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για τη μέγιστη προσοχή, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της παραγωγής των Canadair και θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει νέο αεροσκάφος το 2028.

Κυπριακό, οδική ασφάλεια, λειψυδρία και πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο

Παράλληλα, έκανε λόγο για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Μεγαλόνησο, παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων χάρη στις παρεμβάσεις του κράτους, προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση των ελέγχων και των καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού ως στρατηγικής σημασίας απάντηση στον κίνδυνο λειψυδρίας και ανακοίνωσε τη δημιουργία διυπουργικής επιτροπής για την επιστημονική διερεύνηση των προοπτικών της πυρηνικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει πίσω στις διεθνείς τεχνολογικές και ενεργειακές εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ