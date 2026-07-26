Αν βρίσκεστε έστω και για λίγες ώρες σε κάποια γωνιά της Ελλάδας για ξεκούραση, σας τη εύχομαι ολόψυχα. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Όμως η πραγματικότητα δεν κάνει διακοπές. Η φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι απειλές, η αστάθεια και η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου απειλούν να φέρουν νέο κύμα ακρίβειας στη χώρα μας.
Δεν αρκεί η κυβέρνηση να επεξεργάζεται σενάρια. Τα Plan B και Plan C έπρεπε να είναι ήδη έτοιμα. Η αύξηση στα καύσιμα δεν πλήττει μόνο τον οδηγό. Επιβαρύνει τις μεταφορές, την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τελικά κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Τα εγκαίνια μεγάλων έργων είναι σημαντικά, όμως σήμερα προέχει η ανακούφιση της κοινωνίας. Χρειάζονται άμεσα, γενναία μέτρα για τα καύσιμα και τη φορολογία, πριν η κρίση περάσει ολόκληρη στις τσέπες των πολιτών.
Οι πολλές σκέψεις δεν αρκούν. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Καλή ξεκούραση, αλλά ακόμη καλύτερες αποφάσεις από τη Δευτέρα.