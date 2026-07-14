Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει περιορισμένα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων, τα οποία επαρκούν για λιγότερο από τριάντα ημέρες κάλυψης της ζήτησης.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία παραμένουν ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην ενεργειακή ανασφάλεια λόγω των διεθνών συγκρούσεων.

Για την αποφυγή ελλείψεων, η Ευρώπη αύξησε την παραγωγή των διυλιστηρίων της και στράφηκε σε νέους προμηθευτές, όπως ο Καναδάς και η Ινδία.

Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης των αποθεμάτων, οι αναλυτές θεωρούν απίθανη τη μείωση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ισχυρής ζήτησης.

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Αν και η Ευρώπη εισήγαγε αεροπορικά καύσιμα από τις ΗΠΑ και την Ασία και αύξησε την παραγωγή των διυλιστηρίων της, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία παραμένουν περισσότερο εκτεθειμένες στην ενεργειακή ανασφάλεια που πυροδότησε τόσο πόλεμος στο Ιράν όσο και η εύθραστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τελειώνουν τα αεροπορικά καύσιμα στην Ευρώπη

Τα αποθέματα ανήλθαν σε 38 εκατομμύρια βαρέλια στις αρχές Ιουνίου, σε σύγκριση με 99 εκατομμύρια στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Energy Aspects. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη εμφανίζει λιγότερες από 30 ημέρες κάλυψης της ζήτησης, σύμφωνα με το Reuters.

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Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από την τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας έδειξαν προσωρινά ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ήταν 10% υψηλότερα σε ετήσια βάση στα τέλη Μαΐου, ενώ η παραγωγή των διυλιστηρίων αυξήθηκε κατά 30%. Οι αριθμοί αυτοί υποδήλωναν επίσης περιθώριο μόλις ενός μηνός.

Less than a month's supply: Europe's jet fuel stocks are wafer thin as Iran tensions flare https://t.co/40YjKpbv4R July 13, 2026

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε κάποια πίεση στην αγορά μέχρι τον Αύγουστο», δήλωσε ο Τζανίβ Σαχ, αναλυτής στην Rystad. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε επίσης ότι η κατάσταση θα μπορούσε να χειροτερέψει. Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πιο περιορισμένα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών προς το τέλος της θερινής περιόδου και ότι οι Βρυξέλλες θα συντονίσουν την αποδέσμευση εθνικών αποθεμάτων, εάν χρειαστεί.

Μέχρι να ξεσπάσει ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρώπη βασιζόταν στη Μέση Ανατολή για περίπου το μισό των εισαγωγών της σε καύσιμα αεροσκαφών.

Τον Μάρτιο, οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι αφρικανικές χώρες, οι οποίες προμηθεύονταν σχεδόν το σύνολο των καυσίμων τους από τη Μέση Ανατολή, θα πληγούν περισσότερο.

Ωστόσο, κατάφεραν να αυξήσουν τις εισαγωγές από το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας, καθώς και από την Ινδία και το Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων εμπορευμάτων Kpler.

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Η Ευρώπη, εν τω μεταξύ, απέτρεψε μέχρι στιγμής την εξάντληση των αποθεμάτων στρεφόμενη σε νέους πωλητές, όπως ο Καναδάς. Τον Ιούνιο, η Ευρώπη συνολικά εισήγαγε 673.000 βαρέλια καυσίμου την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Οι ΗΠΑ και η Νιγηρία ήταν οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την Ευρώπη, αλλά το Κουβέιτ, ο Καναδάς, η Ινδία και η Νότια Κορέα παρείχαν επίσης φορτία.

Οι εισαγωγές από την Ινδία τον Ιούνιο έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ενώ σχεδόν 25.000 βαρέλια την ημέρα από το Κουβέιτ αναμένεται να φτάσουν τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στο σκάφος Proteus Harvonne.

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Πριν διακοπούν οι ροές, το Κουβέιτ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων στην περιοχή. Μεταξύ εκείνων που αύξησαν την παραγωγή για να μετριάσουν την πίεση, τα ιταλικά διυλιστήρια αύξησαν την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών κατά 10% τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Οι εισαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 6%, επιτρέποντας στην εγχώρια παραγωγή να καλύψει σχεδόν το 70% της ζήτησης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με την UNEM, την ένωση παραγωγών καυσίμων της Ιταλίας.

Η Eni, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το μισό της παραγωγικής ικανότητας καυσίμων αεροσκαφών της Ιταλίας, ενίσχυσε την παραγωγή εισάγοντας ημιέτοιμα προϊόντα από χώρες εκτός Ευρώπης, ανέφεραν πηγές του κλάδου.

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Άμεσες εκπτώσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι απίθανες, λένε οι αναλυτές, καθώς η ζήτηση είναι ισχυρή και η χωρητικότητα περιορισμένη, ειδικά αφού πολλοί αερομεταφορείς μείωσαν τις πτήσεις για να μεγιστοποιήσουν τα αποθέματα καυσίμων.