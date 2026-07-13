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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν, τονίζοντας ότι θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα την Δευτέρα το βράδυ καθώς και την Τρίτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στον Χιού Χιούιτ, έναν Αμερικανό συντηρητικό δημοσιογράφο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑ για την καθημερινή ραδιοφωνική του εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρές επιθέσεις.

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Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Pickaxe Mountain στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να εξαπολύει σφοδρά πλήγματα κατά της χώρας.

«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Χιούιτ.

«Παρακολουθούμε στενά το Pickaxe Mountain. Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πηγαίνουν καλά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Κάθε φορά που ακούμε κάτι γι’ αυτό, το ανατινάζουμε. Γι’ αυτό δεν τους αρέσει να μιλούν γι’ αυτό. Αλλά πιθανότατα θα χτυπήσουμε το Pickaxe σχετικά σύντομα», πρόσθεσε.

Το Pickaxe Mountain, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ στο Ιράν, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, είναι μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία. Εκεί υπάρχουν δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, βρίσκονται σε τόσο μεγάλο βάθος ώστε θεωρούνται απρόσβλητα ακόμη και από τις ισχυρότερες διατρητικές βόμβες («bunker busters») που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.