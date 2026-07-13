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Το Ισραήλ επιδίωξε επί χρόνια να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο ως πληροφοριοδότη, οργανώνοντας μυστικές συναντήσεις και παρέχοντας πληρωμές σε στενούς συνεργάτες του.

Ο Αχμαντινετζάντ φέρεται να στόχευε στην ανάληψη της ηγεσίας της χώρας με ξένη υποστήριξη, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη του στο ισχύον πολιτικό σύστημα.

Πρώην σύμβουλος του Αχμαντινετζάντ ανέφερε ότι ο ίδιος εξέφραζε δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Χαμενεΐ και επιθυμούσε την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

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Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αφού ήρθε στο φως η συνεργασία που είχε με το Ισραήλ, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times.

Η πρώτη επαφή στη Βουδαπέστη

Για χρόνια, το Ισραήλ διεξήγαγε μια μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατολόγηση του πρώην προέδρου του Ιράν ως πληροφοριοδότη και, σε μεταγενέστερο στάδιο, σχεδίαζε ακόμη και την τοποθέτησή του στην ηγεσία του Ιράν μετά την ανατροπή του καθεστώτος, σύμφωνα με εκτενή έρευνα του ειδησεογραφικού μέσου,

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Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στάδια της επιχείρησης έλαβε χώρα στις αρχές του 2024, όταν ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της Ουγγαρίας ζήτησε από τον Γκέργκελι Ντέλι, πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ντέλι δήλωσε ότι του ειπώθηκε πως το συνέδριο θα λειτουργούσε στην πραγματικότητα ως προετοιμασία για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Αχμαντινετζάντ και αξιωματούχων των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Παρά τις ανησυχίες για πιθανό πλήγμα στη δική του φήμη αλλά και του πανεπιστημίου, συμφώνησε να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ, καθώς πίστευε ότι αν «έχεις δύο εχθρούς και αυτοί οι εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι προτιμότερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους διευκολύνεις».

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, who had not been seen in public for months, was seen attending a funeral procession for slain Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran on Monday, according to videos circulating on social media.



A New York Times report in May claimed… pic.twitter.com/ZXeyRL5yfO — Iran International English (@IranIntl_En) July 6, 2026

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη προκειμένου να συναντηθεί με τον Αχμαντινετζάντ.

Τα επόμενα χρόνια, το Ισραήλ προχώρησε σε αρκετές μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφέκρ, εκπρόσωπο του Αχμαντινετζάντ, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες συναντήθηκαν μαζί του αρκετές ακόμη φορές πριν από την έναρξη της επιχείρησης Roaring Lion.

Τον Φεβρουάριο, όπως ανέφεραν οι New York Times, το κτιριακό συγκρότημα όπου κατοικεί ο Αχμαντινετζάντ επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο τους σωματοφύλακές του και το θωρακισμένο όχημά του. Στη συνέχεια, πράκτορες της Μοσάντ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν σε ένα μυστικό κρησφύγετο. Τελικά, ο ίδιος εγκατέλειψε το κρησφύγετο για αδιευκρίνιστους λόγους και δεν εμφανίστηκε ξανά παρά μόνο στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

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Σύμφωνα με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, έχει τεθεί υπό κράτηση από την πτέρυγα πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με τον Αμπντολρεζά Νταβαρί, πρώην σύμβουλο και στενό συνεργάτη του Αχμαντινετζάντ, ο πρώην πρόεδρος δεν θα συνεργαζόταν με το Ισραήλ για τα χρήματα, αλλά γιατί είχε φιλοδοξίες να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων, αλλά ανησυχούσε ότι ένας πόλεμος θα οδηγούσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιλέξουν στη θέση του ένα πρόσωπο που θα προκαλούσε αστάθεια και περαιτέρω εσωτερική ρηγμάτωση.

Israel spent years cultivating former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad as a potential intelligence asset and possible leader in a post-regime Iran.



As part of the effort, Israeli intelligence met with him abroad, including in Hungary, using academic events as cover for… pic.twitter.com/hxUR1K6tHe Advertisement July 13, 2026

Ο ίδιος συνεργάτης πρόσθεσε ότι, έχοντας αποκλειστεί τρεις φορές από την προεδρική κούρσα του Ιράν, ο Αχμαντινετζάντ είχε χάσει την εμπιστοσύνη του προς το ιρανικό πολιτικό σύστημα.

Είχε επίσης εκφράσει απογοήτευση και δυσαρέσκεια για μέλη του ιρανικού καθεστώτος, όπως ο Χαμενεΐ. Ο συνεργάτης του αποκάλυψε στους New York Times πως ο Αχμαντινετζάντ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, εάν επέστρεφε στην εξουσία, θα εξομάλυνε τις σχέσεις με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Το προφίλ του Αχμαντινετζάντ

Ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικά αντι-ισραηλινός συντηρητικός, υπηρέτησε δύο τετραετείς θητείες από το 2005 έως το 2013, κατά τις οποίες αρνήθηκε επανειλημμένα το Ολοκαύτωμα, ζήτησε να καταστραφεί το Ισραήλ και υπαινίχθηκε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα εάν επέλεγε να το κάνει.

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Αφού ο Αχμαντινετζάντ αποχώρησε από το αξίωμα, οι αρχές τον απέκλεισαν επανειλημμένα από την υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές.

Τα τελευταία χρόνια, έγινε επικριτής του καθεστώτος με επικεφαλής τον Χαμενεΐ, κατηγορώντας ανώτερους αξιωματούχους για διαφθορά και κακή διακυβέρνηση.

Ο Αχμαντινετζάντ άρχισε να παρουσιάζει μια πιο μετριοπαθή στάση δημόσια και καθιερώθηκε ως υποστηρικτής των απλών Ιρανών.

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