Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ, ως «φύλακας άγγελος» του Ορμούζ, θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι’ αυτό.

«Θα κρατήσουμε τα Στενά και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών» ανέφερε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News και πρόσθεσε: «Ίσως να το ονομάσουμε “φύλακα άγγελο” των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι’ αυτό».

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για παραβίαση των όρων του μνημονίου κατανόησης, στο οποίο είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

«Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια ολοκληρωμένη συμφωνία και μετά την έσπασαν», είπε.

🚨🇺🇸🇮🇷 Move over, Iran, Trump has spoken, and the only nation getting paid for shipping in the Strait of Hormuz is the U.S.



"We're going to guard it, and we're going to get paid for guarding it.



We want to be reimbursed for putting our people in danger.



We'll be the… https://t.co/UGiq2L3VZr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 13, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε Ιρανούς ηγέτες που, όπως είπε, έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης, παρουσιάζοντας τις αμερικανικές επιχειρήσεις ως σημαντικό πλήγμα στην Τεχεράνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και έως τη Δευτέρα, δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την Τεχεράνη να αναφέρει ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο και ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, γεγονός που ώθησε περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Οι τελευταίες αυτές ανταλλαγές πυρών σηματοδοτούν σημαντική κλιμάκωση τόσο στον ρυθμό όσο και στη γεωγραφική έκταση των επιθέσεων της τελευταίας εβδομάδας, εντείνοντας τις αμφιβολίες γύρω από την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν που υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα για την επαναλειτουργία των στενών και την παύση των εχθροπραξιών ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ακόμη 60 ημέρες.