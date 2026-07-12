Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ιράν έπληξε το υπό κυπριακή σημαία πλοίο GFS Galaxy στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την εγκατάλειψη του σκάφους από το πλήρωμα και την εξαφάνιση ενός ναυτικού.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τρίτο γύρο επιθέσεων εναντίον 140 ιρανικών στρατιωτικών στόχων, απαντώντας στην επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης κατά του εμπορικού πλοίου.

Το Ιράν επιτέθηκε με πυραύλους και drones σε εγκαταστάσεις στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή.

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Αμείωτη παραμένει η κλιμάκωση ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ με το Ιράν να επιτίθεται σε δύο εμπορικά πλοία που επιχείρησαν διέλευση εκ των οποίων το ένα υπό κυπριακή σημαία. Το πλήρωμα μάλιστα αναγκάστηκε να εγακταλείψει το πλοίο και ένας ναυτικός αγνοείται. Στο μεταξύ, ως απάντηση οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν έναν τρίτο γύρο επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε Κατάρ, Μπαχρέιν, Εμιράτα και Ιορδανία και να ανακοινώνει πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ ωστόσο υποστηρίζουν πως η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή.

Αρχικά, το Ιράν έπληξε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Galaxy, κυπριακής σημαίας και το πλήρωμα αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

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Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν και πως έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν λίγο αργότερα ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν και δεύτερο σκάφος στο Στενό του Ορμούζ και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο του συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

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Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και κλείσιμο των Στενών

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσε επίσης ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις του διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ, στο Ομάν, κατά το τρίτο στάδιο της απάντησής του στην, όπως την αποκάλεσε, αμερικανική στρατιωτική “επίθεση”.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είχε στόχο κέντρα επιμελητειακής υποστήριξης για αμερικανικά ναυτικά σκάφη.

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Συναγερμός όμως σήμανε τα ξημερώματα και σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

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Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Επίσής, οιΦρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και σίγουρα «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή».

Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

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