Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ιράν αρνείται την επανέναρξη του διαλόγου με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί αιτήματος της Τεχεράνης για συνομιλίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν τελεσίγραφο στο Ιράν, ζητώντας δημόσια δέσμευση για τον τερματισμό των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεσμεύθηκε δημόσια για εκδίκηση σχετικά με τη δολοφονία του προκατόχου του, χαρακτηρίζοντάς την απαίτηση του έθνους.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για στρατιωτικά αντίποινα και χρήση πυραύλων, δηλώνοντας πως η κατάπαυση του πυρός με την Τεχεράνη έχει πλέον λήξει.

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Αποφασισμένο να μην επιστρέψει στο τραπέζι το διαλόγου με τις ΗΠΑ είναι το Ιράν , εάν η Ουάσινγκτον δεν υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, όπως μεταδίδει το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή που πρόσκειται στην διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης.

Το ρεποτράζ επαναλαμβάνει επίσης όσα έχει τονίσει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ πως δηλ. η Τεχεράνη δεν έχει υποβάλει κανένα αίτημα στην Ουάσινγκτον για επανέναρξη του διαλόγου, διαψεύδοοντας ε΄τσι στους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

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Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε σε γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του, Αγιατολάχ Αλι Χαμενεϊ θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί «απαίτηση του έθνους».

«Η εκδίκηση είναι απαίτηση του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη.

Στο ίδιο μήνυμα, απευθυνόμενος στον εκλιπόντα πατέρα του, ο Χαμενεΐ δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει ανταπόδοση για το αίμα του ίδιου και όσων σκοτώθηκαν στις δύο πολεμικές συγκρούσεις. «Δεσμευόμαστε ότι θα εκδικηθούμε για το αγνό αίμα σας και για το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αxios: Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ιράν να αποκηρύξει τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, τελεσίγραφο το Ιράν μέχρι σήμερα να προβεί σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και πως αναλαμβάνει την δέσμευση να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, έχουν θέσει οι ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Όπως ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι, το μήνυμα της Ουάσινγκτον έχει μεταφερθεί στην Τεχεράνη τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών. Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει πως έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του έναντι των ΗΠΑ τις οποίες κατηγορεί με τη σειρά του για παραβιάσεις.

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Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, καθώς φέρεται να προχώρησε επανειλημμένα σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ανταλλαγές πυρών και έφεραν την εύθραυστη συμφωνία κοντά στην κατάρρευση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αδυναμία της Τεχεράνης να τηρήσει μια περιορισμένης έκτασης δέσμευση δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί μια πιο σύνθετη συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται η συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στη Μασκάτ.

Το Ομάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχε συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου για τη δημιουργία εναλλακτικού θαλάσσιου διαύλου διέλευσης πλοίων κοντά στις ακτές του.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, το οποίο θεώρησε ότι περιορίζει τη διαπραγματευτική του ισχύ στην περιοχή.

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Η απαίτηση της Ουάσιγκτον και οι απειλές Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από την Τεχεράνη να εκδώσει δημόσια ανακοίνωση μετά τη συνάντηση στο Ομάν, στην οποία θα δηλώνει ότι σταματά τις επιθέσεις κατά πλοίων και ότι διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον περιμένει από το Ιράν να αναγνωρίσει πως η κατάσταση έχει ξεφύγει και να δεσμευτεί ότι «κάθε κανάλι στο στενό θα παραμείνει ανοιχτό».

Παράλληλα, δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση άρνησης της Τεχεράνης θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

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Επίσης χθες ο Τραμπ δήλωνε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!».

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Επίσης χθες ο Τραμπ δήλωνε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!».

Επανήλθε όμως και στα περί σχεδίων δολοφονίας του λέγοντας ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.