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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ συμφωνούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών δεν υφίσταται πλέον.

Η ανάρτηση του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Προέδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!»

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The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 10 2026, 10:32… pic.twitter.com/QTF3INJlCI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 10, 2026

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών ούτε διευκρίνισε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα των δύο πλευρών. Ωστόσο, το μήνυμά του δείχνει ότι οι επαφές συνεχίζονται.

Η διαμεσολάβηση του Κατάρ

Την ίδια ώρα, έχει γίνει γνωστό ότι το Κατάρ ανέλαβε νέα διπλωματική πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση της έντασης στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, Καταριανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι τόσο η επίσκεψη όσο και οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε άμεσο συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συνομιλίες μεταξύ της καταριανής αντιπροσωπείας και των Ιρανών αξιωματούχων επικεντρώνονται σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την περιφερειακή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

1. Ο καθορισμός των απαραίτητων βημάτων για την εφαρμογή στην πράξη του μνημονίου συνεννόησης που είχε επιτευχθεί στο παρελθόν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

2. Η επίλυση των διαφορών σχετικά με την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

3. Η προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης των περιφερειακών κρίσεων.