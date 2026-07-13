Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πολεμική επιχείρηση, στοχεύοντας βάση συντήρησης υποβρυχίων του Ιράν.
Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, δημοσίευσε βίντεο από το αμερικανικό χτύπημα στην ιρανική εγκατάσταση.
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας να προσκρούει στις εγκαταστάσεις της βάσης, ακολουθούμενο από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/7) με τη συμμετοχή πολλών μη επανδρωμένων σκαφών μίας κατεύθυνσης.
«Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη τύπου ”Corsair” χτύπησαν το λιμάνι της Ναυτικής Βάσης Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη σε πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις της χθεσινής νύχτας αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.