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Η μετάδοση της νόσου πραγματοποιείται μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού, καθώς το παράσιτο δεν μεταδίδεται απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί κρούσματα σε 31 πολιτείες, ενώ 86 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία χωρίς να καταγραφεί κανένας θάνατος.

Οι αρμόδιοι φορείς διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης, η οποία παραμένει άγνωστη καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο προϊόν.

Οι ειδικοί συνιστούν το σχολαστικό πλύσιμο των λαχανικών και το μαγείρεμα των τροφίμων ως αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή της λοίμωξης.

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Μια έξαρση λοιμώξεων από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με χιλιάδες περιστατικά να έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με το CDC, το μικροσκοπικό αυτό παράσιτο προκαλεί κυκλοσπορία, μια λοίμωξη που εκδηλώνεται κυρίως με έντονη διάρροια. Εάν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία, τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για περισσότερο από έναν μήνα.

Η νόσος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με συγκεκριμένα αντιβιοτικά. Αν και κρούσματα κυκλοσπορίασης εμφανίζονται συχνά στις ΗΠΑ κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, η φετινή έξαρση είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο παρελθόν, αντίστοιχες επιδημίες είχαν συνδεθεί με μολυσμένα τρόφιμα, όπως μαρούλι από το Μεξικό το 2013 και σαλάτες που διατέθηκαν από γνωστή αλυσίδα fast food το 2018.

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Εκτός από τη διάρροια, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ναυτία, κοιλιακές κράμπες, έντονη κόπωση και απώλεια βάρους. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 31 πολιτείες, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων είναι μεγαλύτερος, καθώς μεσολάβησε διάστημα περίπου έξι εβδομάδων μεταξύ της έναρξης των συμπτωμάτων και της επίσημης δήλωσης των περιστατικών. Έως σήμερα δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ενώ 86 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία.

Η μετάδοση της λοίμωξης δεν γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Σε αντίθεση με άλλους μικροοργανισμούς που προκαλούν γαστρεντερίτιδα, το παράσιτο χρειάζεται να παραμείνει στο περιβάλλον, στο έδαφος ή πάνω στα τρόφιμα για μία έως δύο εβδομάδες μετά την αποβολή του, προτού αποκτήσει τη δυνατότητα να μολύνει νέο ξενιστή. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως περίπου μία εβδομάδα μετά τη μόλυνση, ενώ ορισμένοι φορείς ενδέχεται να μην παρουσιάσουν καθόλου συμπτώματα.

Οι υγειονομικές αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την ακριβή πηγή της φετινής έξαρσης, καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο προϊόν, παραγωγός ή προμηθευτής. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε συνεντεύξεις με τους ασθενείς προκειμένου να εντοπιστεί η κοινή πηγή έκθεσης.

Οι ειδικοί συνιστούν σχολαστικό πλύσιμο των λαχανικών, αν και επισημαίνουν ότι το παράσιτο δεν απομακρύνεται εύκολα μόνο με το ξέπλυμα. Όπου είναι εφικτό, το μαγείρεμα αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν το παράσιτο. Επιπλέον, προτείνεται η αφαίρεση των εξωτερικών φύλλων από το μαρούλι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια πριν από την κατανάλωσή τους.