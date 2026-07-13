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Ο εκλιπών υπήρξε κορυφαίο στέλεχος των Ρεπουμπλικανών και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας πρόσφατα επισκεφθεί την Ουκρανία για επίσημες επαφές.

Ο θάνατός του προκάλεσε διεθνή θλίψη, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τον αποχαιρετούν τιμώντας την προσφορά και τον πατριωτισμό του.

Η πολιτεία της Νότιας Καρολίνας καλείται πλέον να προχωρήσει σε έκτακτες προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου υποψηφίου ενόψει των γενικών εκλογών του Νοεμβρίου.

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Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν ξαφνικό θάνατο του γερουσιαστή και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, ο Γκράχαμ πέθανε από «αορτική ανατομή λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου». Διαπιστώθηκε ότι ο γερουσιαστής υπέστη διαχωρισμό της αορτής λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

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«Το πιστοποιητικό θανάτου θα παραμείνει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι τοξικολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα επικαιροποιηθεί ώστε να αναφέρει την αιτία θανάτου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η τελευταία επικοινωνία με τον Τραμπ

Σύμφωνα με το Axios o Γκράχαμ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόνλαντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου και τον ενημέρωσε για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ουκρανία, καθώς και για το νομοσχέδιο περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο ήθελε να τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία στη Γερουσία.

Ο Τραμπ είπε στον Γκράχαμ ότι προετοιμαζόταν να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ύστερα από ακόμη μία επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

BREAKING : President Trump said he spoke with Senator Lindsey Graham around 7 p.m. last night and suggested they may have spent time together again today.



According to Trump, Graham had just returned from Ukraine and sounded tired but otherwise normal.



Calling Graham "like a… pic.twitter.com/2RaqkKNBbD — America Live (@AmericaLiveX_) July 13, 2026

Πρόσωπο που μίλησε με τον Γκράχαμ λίγο αργότερα ανέφερε ότι ο γερουσιαστής παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν του συνέτησαν να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, ο Γκράχαμ απάντησε ότι θα το έκανε το πρωί της Κυριακής, μετά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Έχω ακόμη να περάσω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να τακτοποιήσω το ζήτημα του Ιράν και να προωθήσω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας».

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Τα μηνύματα από Τραμπ και Νετανιάχου

«Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω ποτέ γνωρίσει, πέθανε! Πάντα εργαζόταν και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεΐ θα λείψει πολύ!!!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Truth Social, μετά την αναγγελία του θανάτου του Αμερικανού γερουσιαστή.

Το Ισραήλ έχασε «έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του», δήλωσε αποτίοντας φόρο τιμής στον Γκράχαμ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Ο Λίντσεϊ κατανοούσε ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και αυτή της Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες», σημείωσε ο Νετανιάχου.

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«Το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του. Η Αμερική έχασε έναν μεγάλο πατριώτη. Εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Λόγω της πρπσωπικής σχέσης μεταξύ των ανδρών, ο Νετανιάχου εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στην κηδεία του, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, ο Νετανιάχου ενδέχεται να συναντηθεί και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Netanyahu on Lindsey Graham:



In the last conversation I had with Lindsey Graham, I told him, "We can finance our own defense."



He went ballistic. He said, "No way—you can't do that!"



He was so committed to Israel's security that he actually argued with me to keep American aid… pic.twitter.com/JjsCFj5OFE Advertisement July 12, 2026

Ο γερουσιαστής είχε επιστρέψει πρόσφατα από ένα ταξίδι στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Παρασκευή (10/7).

Ο Γκράχαμ από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας. Ήταν υποψήφιος μια πέμπτη εξαετή θητεία στη Γερουσία τον Νοέμβριο.

Ήταν υπέρμαχος της ενίσχυσης της αμερικανό – ισραηλινής συνεργασίας, ζητούσε σκληρότερη στάση έναντι της Τουρκίας και της Ρωσίας, υπερασπιζόταν το δικαίωμα του κουρδικού λαού για αυτοδιάθεση και ασκούσε έντονη κριτική στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, κρίνοντας ότι το ισλαμικό καθεστώς της Τεχεράνης εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την περιοχή.

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Ποιος θα πάρει τη θέση του στη Νότια Καρολίνα

Ο θάνατος του Γκράχαμ ο οποίος διεκδικούσε μια πέμπτη θητεία στην πολιτική σκηνή της Νότιας Καρολίνας αφήνει έντονους προβληματισμούς για το πρόσωπο που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει, σε μία πολιτική περίοδο που θεωρούνταν βέβαιη η επανεκλογή του.

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Σύμφωνα με το ABC News, ο κυβερνήτης Χένρι ΜακΜάστερ καλείται να επιλέξει έναν προσωρινό αντικαταστάτη που θα υπηρετήσει μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ η πολιτεία θα πρέπει να προετοιμαστεί για έκτακτες εσωκομματικές εκλογές (προκριματικές), ώστε οι ψηφοφόροι να αναδείξουν τον νέο Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τις γενικές εκλογές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Καρολίνας, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (διάρκειας μίας εβδομάδας) για τις έκτακτες προκριματικές εκλογές ξεκινά τη δεύτερη Τρίτη μετά τον θάνατο του υποψηφίου, δηλαδή στις 21 Ιουλίου.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Οι έκτακτες προκριματικές εκλογές θα διεξαχθούν τη δεύτερη Τρίτη μετά το κλείσιμο της περιόδου υποβολής, δηλαδή στις 11 Αυγούστου. Οποιοσδήποτε επαναληπτικός γύρος (runoff) κριθεί απαραίτητος, θα ακολουθήσει δύο εβδομάδες αργότερα, στις 25 Αυγούστου.

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Από εκείνο το σημείο, ο νέος υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του κάτι περισσότερο από δύο μήνες για να κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των γενικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Όλη αυτή η διαδικασία, ωστόσο, παρουσιάζει προβλήματα με βάση την ομοσπονδιακή νομοθεσία, η οποία απαιτεί τα ψηφοδέλτια των στρατιωτικών και των κατοίκων του εξωτερικού να έχουν αποσταλεί 45 ημέρες πριν από οποιεσδήποτε ομοσπονδιακές εκλογές. Για τις προκριματικές των γενικών εκλογών, η ημερομηνία αυτή θα ήταν η 27η Ιουνίου.

Κανένας Δημοκρατικός δεν έχει κερδίσει έδρα στη Γερουσία για τη Νότια Καρολίνα εδώ και δεκαετίες, και οι Ρεπουμπλικανοί κερδίζουν συνήθως τις πολιτειακές έδρες με διψήφια διαφορά. Όταν έθεσε υποψηφιότητα για τελευταία φορά το 2020, ο Γκράχαμ είχε κερδίσει τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, Τζέιμι Χάρισον, με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων.