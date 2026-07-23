Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οδηγώντας σε νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα.

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα επανέρχεται στα επίπεδα των δύο ευρώ ανά λίτρο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους καταναλωτές.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει διάφορα σενάρια παρέμβασης, όπως η επαναφορά επιδοτήσεων ή νέες συμφωνίες με τα διυλιστήρια για τον περιορισμό του κόστους.

Πολλοί εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι ο υψηλός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή, καθιστώντας τις κρατικές παρεμβάσεις προσωρινές.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα απειλεί να αυξήσει το κόστος μεταφορών και παραγωγής, πυροδοτώντας νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

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Η ελληνική αγορά καυσίμων ετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο κύκλο ανατιμήσεων. Το ράλι του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με φόντο τη νέα όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις δυσοίωνες εκτιμήσεις ότι το Brent μπορεί να κινηθεί ακόμη και προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, αρχίζει ήδη να περνά στις αντλίες.

Πιό συγκεκριμένα το αργό πετρέλαιο Brent ανεβαίνει πάνω από τα 96 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (23.7.2026) και καταγράφει άνοδο της τάξης του 2,5% στον απόηχο της έντασης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Σε ότι αφορά τη κίνηση του αμερικανικού τύπου αργού WTI, αυτό διαπραγματεύεται στα 88,5 δολάρια το βαρέλι συσσωρεύοντας κέρδη για πέμπτη συνεχή εβδομάδα.

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Με λίγα λόγια όσοι πίστεψαν ότι το σοκ των πρώτων εβδομάδων του πολέμου είχε περάσει, μάλλον θα διαψευστούν. Οι αυξήσεις επιστρέφουν και η προοπτική να ξαναδούμε την αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο δεν μοιάζει πλέον καθόλου απίθανη.

Η πρόβλεψη των βενζινοπωλών επιβεβαιώνεται

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής είχε προειδοποιήσει εδώ και ημέρες ότι η αμόλυβδη θα ξεπεράσει εκ νέου τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι διεθνείς εξελίξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση, καθώς η άνοδος του αργού μεταφέρεται ήδη στις χονδρικές τιμές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης πράγματι ακούμπησε ήδη τα 2 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει ήδη ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό όριο.

Τα τρία σενάρια της κυβέρνησης

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τρεις βασικές επιλογές προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση:

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επαναφορά επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης,

νέα συμφωνία με τα διυλιστήρια για πρόσθετες μειώσεις στις τιμές,

αναμονή και ενεργοποίηση νέων μέτρων μόνο αν οι διεθνείς τιμές συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Ωστόσο, όλες αυτές οι λύσεις αντιμετωπίζονται από αρκετούς ως προσωρινές.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» λέγεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Η ουσία του προβλήματος, σύμφωνα με πολλούς εκπροσώπους της αγοράς, βρίσκεται αλλού.

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Η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί έναν από τους υψηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι, όσο δεν μειώνεται ο ΕΦΚ, οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση θα έχει περιορισμένο αποτέλεσμα και θα απορροφάται γρήγορα από τις διεθνείς αυξήσεις.

Η σύγκριση με την Κύπρο επανέρχεται διαρκώς στη δημόσια συζήτηση, καθώς εκεί έχουν εφαρμοστεί πολιτικές φορολογικής ελάφρυνσης με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων.

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Και στη Βρετανία ο νέος πρωθυπουργός πριν καν συγκριθεί το συμβούλιο ακύρωσε το ΦΠΑ από τα καύσιμα.

Κίνδυνος για ολόκληρη την οικονομία

Η αύξηση του κόστους δεν αφορά μόνο τους οδηγούς.

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Το ακριβότερο diesel ανεβάζει το κόστος μεταφορών, της παραγωγής, της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά των προϊόντων στα ράφια. Έτσι, η νέα ενεργειακή κρίση απειλεί να πυροδοτήσει ακόμη ένα κύμα ανατιμήσεων στην αγορά, επιβαρύνοντας συνολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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Το τίμημα για τον πολίτη

Η αίσθηση που επικρατεί στην αγορά είναι ότι οι οδηγοί βρίσκονται ξανά μπροστά σε έναν δύσκολο χειμώνα, ακόμη κι αν βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, κάθε νέα αύξηση μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ επιπλέον κάθε μήνα.

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Και όσο οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν το πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα, η ανησυχία μεγαλώνει ότι η μετακίνηση θα εξελιχθεί ξανά σε πολυτέλεια. Για πολλούς οδηγούς, όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά στην αγορά, «μόλις βάζεις το κλειδί στη μίζα, έχει ήδη φύγει ένα μεροκάματο».