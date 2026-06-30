Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές χάνουν ετησίως περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ λόγω ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων στα πρατήρια.

Η παραβατικότητα στην Αττική μειώθηκε στο 23,1% το 2026, ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφονται περιπτώσεις πειραγμένων αντλιών, νοθευμένων προϊόντων και διακίνησης λαθραίου πετρελαίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζει το σύστημα εισροών-εκροών και επιβάλλει τη διετή σφράγιση πρατηρίων για την αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών στην αγορά.

Έως σήμερα έχουν σφραγιστεί 92 πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα, με τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να δηλώνει αποφασισμένη για τη συνέχιση των εντατικών ελέγχων.

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Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καθημερινή κοροϊδία από το να σταματάς στο πρατήριο, να πληρώνεις κανονικά το καύσιμο, να βλέπεις την αντλία να γράφει τα λίτρα που ζήτησες και τελικά μέσα στο ρεζερβουάρ σου να μπαίνει λιγότερη ποσότητα. Αυτό δείχνει η νέα έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καταναλωτές χάνουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από βενζίνη που πληρώνουν αλλά δεν παραλαμβάνουν.

Η έρευνα έγινε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2026, με 200 δειγματοληψίες αμόλυβδης 95 οκτανίων: 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Οι μετρήσεις έγιναν με ειδικά διαμορφωμένο όχημα και «τυφλή» διαδικασία, ώστε να ελεγχθεί αν η ποσότητα που χρεώνεται στον οδηγό είναι και αυτή που πράγματι παραδίδεται.

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Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Στην Αττική η παραβατικότητα μειώθηκε από 33,1% το 2025 σε 23,1% το 2026. Δηλαδή από περίπου ένα στα τρία πρατήρια πέρυσι, φέτος το πρόβλημα εμφανίζεται σε περίπου ένα στα τέσσερα. Είναι βελτίωση, ασφαλώς. Αλλά το 23,1% παραμένει τεράστιο ποσοστό για μία ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων. Οι ελλειμματικές παραδόσεις έφτασαν έως και το 15% περίπου, ενώ το 2023 είχαν φτάσει μέχρι και το 24%.

Πρέπει όμως να το ξεκαθαρίσουμε: δεν είναι όλα τα βενζινάδικα ίδια. Υπάρχουν χιλιάδες νόμιμοι επαγγελματίες που λειτουργούν καθαρά, πληρώνουν φόρους, τηρούν κανόνες και χάνουν πελάτες από εκείνους που πουλάνε δήθεν φθηνότερα, αλλά στην πραγματικότητα είτε κόβουν ποσότητα, είτε νοθεύουν, είτε παίζουν παιχνίδια με αφορολόγητα καύσιμα. Το πρόβλημα δεν είναι ολόκληρος ο κλάδος. Είναι η παραβατική μειοψηφία που λερώνει την αγορά και κλέβει δύο φορές: και τον οδηγό και το Δημόσιο.

Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τρία διαφορετικά πράγματα:

Άλλο οι πειραγμένες αντλίες. Εκεί η απάτη αφορά την ποσότητα. Ο οδηγός πληρώνει, για παράδειγμα, 50 λίτρα, αλλά στο ρεζερβουάρ μπαίνουν λιγότερα.

Άλλο τα νοθευμένα καύσιμα. Εκεί δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις κάτι άλλο από αυτό που αγοράζεις· μπορεί να βάλεις στο αυτοκίνητό σου προϊόν εκτός προδιαγραφών, με κίνδυνο για τον κινητήρα, τα μπεκ, τα φίλτρα, την κατανάλωση και φυσικά την τσέπη σου. Η ίδια η ΑΑΔΕ δημοσιοποιεί περιπτώσεις όπου δείγματα καυσίμων κρίθηκαν μη κανονικά ή νοθευμένα, ακόμη και με πολύ υψηλά ποσοστά ξένων προϊόντων ή με πετρέλαιο ναυτιλίας.

Και άλλο το αφορολόγητο ή λαθραίο πετρέλαιο. Εκεί η ζημιά μεταφέρεται κυρίως στα δημόσια έσοδα και στον υγιή ανταγωνισμό. Καύσιμα που προορίζονται για άλλη χρήση, όπως ναυτιλιακά καύσιμα ή καύσιμα με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς, μπορεί να διοχετεύονται παράνομα στην αγορά. Η ΑΑΔΕ έχει αποκαλύψει κυκλώματα εταιρειών-βιτρινών που διοχέτευαν λαθραία καύσιμα, με διαφυγόντες φόρους εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία πρόσφατη υπόθεση του 2026, το παράνομο κύκλωμα υπολογίστηκε σε καύσιμα αξίας 9 εκατ. ευρώ και διαφυγόντες φόρους 2,7 εκατ. ευρώ.

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Τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες. Υπάρχει το σύστημα εισροών – εκροών, δηλαδή η ηλεκτρονική παρακολούθηση του τι μπαίνει και τι βγαίνει από τις δεξαμενές των πρατηρίων. Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει μητρώο για τα δημόσια πρατήρια, με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων από πρατηριούχους, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, εγκαταστάτες και φορείς ογκομέτρησης. Το σύστημα αυτό προορίζεται ακριβώς για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και την προστασία των καταναλωτών.

Η πιο σοβαρή αλλαγή, όμως, είναι το λουκέτο για δύο χρόνια. Μέχρι πρόσφατα, τα πρόστιμα δεν αρκούσαν. Έκλεινε μία επιχείρηση, άλλαζε ο διαχειριστής, και το ίδιο σημείο μπορούσε να ξαναλειτουργήσει. Γι’ αυτό θεσπίστηκε η διετής σφράγιση του πρατηρίου. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε σφραγίσεις δεκάδων πρατηρίων, ενώ το πρώτο τέτοιο λουκέτο για δύο χρόνια ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν εντοπίστηκε παράνομη δεξαμενή με νοθευμένα καύσιμα και μη καταγραφή εισροής στο σύστημα.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση του ΣΕΕΠΕ, έχουν σφραγιστεί 92 πρατήρια σε όλη τη χώρα, από τα οποία 66 στην Αττική. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχιστούν οι έλεγχοι, καθώς η μείωση της παραβατικότητας δείχνει ότι τα λουκέτα αποδίδουν, αλλά το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί.

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Το συμπέρασμα είναι απλό και σκληρό. Η ακρίβεια στα καύσιμα δεν είναι μόνο διεθνείς τιμές, φόροι και διυλιστήρια. Είναι και η μικρή ή μεγάλη απάτη της αντλίας. Είναι το νοθευμένο λίτρο. Είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο που περνάει από παράνομες διαδρομές. Είναι η αγορά που χρειάζεται καθαρούς κανόνες και καθημερινούς ελέγχους.

Γιατί όταν ο πολίτης πληρώνει πανάκριβα τη βενζίνη, δεν μπορεί να πληρώνει και τον αέρα που δεν μπήκε ποτέ στο ρεζερβουάρ του.

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