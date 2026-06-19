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Παράλληλα, χαρακτήρισε δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του τρέχοντος έτους, λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων των κρατών-μελών.

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα μέσω του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για συνεργασία στον τομέα των μη επανδρωμένων οχημάτων, ενώ υπερασπίστηκε την ανάγκη για αυστηρότερη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και ταχύτερες διαδικασίες επιστροφών.

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Την εκτίμηση ότι οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσουν σύντομα στην ελληνική αγορά καυσίμων εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, διαβεβαιώνοντας ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται «επί ποδός» ώστε οι καταναλωτές να δουν τη μείωση στην αντλία. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, τοποθετήθηκε για τις σχέσεις ΕΕ – Ρωσίας, έκανε λόγω για προχωρημένες συνομιλίες με την Ουκρανία για συνεργασία στον τομέα των drones και υπερασπίστηκε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και ταχύτερες επιστροφές.

Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση που ακολούθησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αγορά έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνει τη μείωση των διεθνών τιμών.

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«Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνά τα 15 λεπτά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται συνήθως ένα διάστημα περίπου μίας εβδομάδας μέχρι η πτώση των διεθνών τιμών να μεταφερθεί πλήρως στην αντλία.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους της αγοράς, στέλνοντας μήνυμα προς τις εταιρείες καυσίμων και τα πρατήρια.

«Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε ακόμη ότι όσο αποκλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές της ενέργειας θα υποχωρούν και οι πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες.

«Δύσκολο» να υπάρξει συμφωνία φέτος για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η πρώτη ουσιαστική συζήτηση των ηγετών για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 ανέδειξε μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

«Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

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Όπως εξήγησε, η βασική αντιπαράθεση αφορά το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η διεύρυνση ή να κινηθεί σε πιο περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.

«Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το πλαίσιο των δικών τους εθνικών συνεισφορών», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι για την Ελλάδα η προστασία των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ χαιρέτισε την αύξηση των πόρων για τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

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Περί διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία: «Ο Κόστα μπορεί να μιλήσει εκ μέρους όλων μας»

Σχετικά με τις συζητήσεις που διεξάγονται στην Ευρώπη για πιθανούς μελλοντικούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εμφανιστεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής, καθώς έχει ήδη πάρει σαφή θέση υπέρ της Ουκρανίας.

Υποστήριξε ωστόσο ότι εάν καταστεί αναγκαία μια θεσμική επικοινωνία με τη Ρωσία, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Τον διπλωματικό δίαυλο πρέπει να τον ανοίξει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας», δήλωσε.

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Προχωρημένες συνομιλίες με την Ουκρανία για drones

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για συμφωνία που θα επιτρέψει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει το Κίεβο στα μη επανδρωμένα συστήματα.

Η συνεργασία αφορά ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από εναέρια και χερσαία drones μέχρι θαλάσσια και υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα.

«Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντική τεχνογνωσία που οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει στα μη επανδρωμένα οχήματα», ανέφερε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Μεταναστευτικό: Υπερασπίστηκε την επιστολή των 19 ηγετών

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την κοινή επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλους 18 Ευρωπαίους ηγέτες, με την οποία ζητείται η επιτάχυνση των επιστροφών και η δυνατότητα δημιουργίας κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

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Όπως είπε, η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο που μπορεί να αξιοποιήσει η Ευρώπη για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ χαιρέτισε τη συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό επιστροφών.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό», ανέφερε, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη σημαντική μείωση των αφίξεων Αιγυπτίων μεταναστών μετά την εφαρμογή επιστροφών προς την Αίγυπτο.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία που έχει αναπτύξει η Αθήνα με την Ανατολική Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.

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Όπως αποκάλυψε, η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της περιοχής, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση, με στόχο να περιοριστούν οι αναχωρήσεις μεταναστών προς την Κρήτη.

«Έχουμε αναπτύξει έναν καλό δίαυλο επικοινωνίας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε, σε πρώτη φάση, ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά», δήλωσε.