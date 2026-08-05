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Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τα πρώτα καλά νέα να αποτυπώνοντας στις τιμές της βενζίνης, καθώς τα διυλιστήρια ανακοίνωσαν μειωμένες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης.

Το Brent, μετά το ξέφρενο ράλι των προηγούμενων ημερών, λόγω των επειλών Τραμπ κατά του Ιράν που προκάλεσαν νέα αλαλούμ, υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις αυξάνοντας το ενδεχόμενο για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών και στη χονδρική αγορά καυσίμων.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η πτωτική πορεία αναμένεται να αποτυπωθεί σταδιακά και στις τιμές λιανικής, με τους καταναλωτές να βλέπουν χαμηλότερες τιμές στις αντλίες προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως στις αρχές της επόμενης.

Με βάση τις σημερινές τιμές προμήθειας των πρατηρίων, η αμόλυβδη διαμορφώνεται περίπου στα 1,42 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας πτώση 2,5%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σημειώνει μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 7,8%. Στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει ήδη ενσωματωθεί τόσο η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο όσο και η πρόσθετη έκπτωση των 5 λεπτών που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια για όλο τον Αύγουστο.

Σε επίπεδο λιανικής, η αποκλιμάκωση προχωρά με βραδύτερο ρυθμό. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,06 ευρώ. Η αγορά εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα δύο 24ωρα η μέση τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει κοντά στο 1,8 με 1,9 ευρώ το λίτρο, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.