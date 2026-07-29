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Από το Αγαθονήσι, στο ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ενίσχυσης της ασφάλειας και της αποτροπής, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία των ακριτικών νησιών και των κατοίκων τους.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, πρώτο σταθμό της περιοδείας του, και με φόντο τη μεγάλη ελληνική σημαία τόνισε ότι η ισχυρή παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας για τις περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου.

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«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι το φυλάκιο συμβάλλει ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της.

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ξεχωριστή τιμή» να βρίσκεται κάτω από τη μεγάλη σημαία του Αγαθονησίου, υπογραμμίζοντας ότι από το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας εκπέμπεται μήνυμα «αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης».

Μετά την επίσκεψή του στο φυλάκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή του νησιού.