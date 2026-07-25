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Οι δύο πλευρές επιδιώκουν την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Η Τουρκία εμμένει στη θέση των δύο κρατών, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στις επερχόμενες διπλωματικές διαβουλεύσεις.

Η ελληνική διπλωματία υποστηρίζει την εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ως ένα ρεαλιστικό βήμα για τη βελτίωση του κλίματος συνεργασίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαθέτει την πολιτική στήριξη των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Κύπρου ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων στο εθνικό ζήτημα.

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Με φόντο την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποιεί σήμερα ολιγόωρη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου θα έχει στις 11.30 συνάντηση εργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με στόχο τον πλήρη συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας πριν από τη νέα διπλωματική προσπάθεια του ΟΗΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για το Κυπριακό. Λίγες μόλις ώρες πριν, η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος επανέλαβε χωρίς καμία μεταβολή την πάγια τουρκική θέση ότι η μόνη αποδεκτή λύση είναι εκείνη των «δύο κρατών». Μία θέση που βρίσκεται εκτός των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και απορρίπτεται τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από την Ελλάδα.

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Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο κυβερνήσεων.

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Παρά το δυσμενές κλίμα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσέρχεται στις επαφές έχοντας την πολιτική στήριξη όλων των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Κύπρου, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Παρότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και αποχρώσεις ως προς τη στρατηγική επίλυσης του Κυπριακού, το μήνυμα που εκπέμφθηκε είναι κοινό: στα εθνικά ζητήματα απαιτείται ενότητα απέναντι στις.

Τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λευκωσία, πάντως, το «καλάθι» της αισιοδοξίας παραμένει μικρό. Κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές θεωρούν ότι οι πιθανότητες ουσιαστικής προόδου είναι περιορισμένες, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης της Άγκυρας και της πλήρους ταύτισης του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη με τις επιλογές του Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να επενδύει στην αναβάθμιση του ψευδοκράτους και στην εμπέδωση της λογικής των δύο χωριστών κρατικών οντοτήτων.

Ωστόσο, Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορούν να αποτελέσουν το πιο ρεαλιστικό πρώτο βήμα για να αποκατασταθεί ένα στοιχειώδες κλίμα συνεργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

Η σημερινή επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα θα είναι σύντομη, καθώς ο Κύπριος Πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το απόγευμα, έχοντας ολοκληρώσει έναν ακόμη κρίσιμο κύκλο συνεννοήσεων πριν από τη νέα, δύσκολη δοκιμασία του Κυπριακού.