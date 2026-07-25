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Σημαντικό μήνυμα πολιτικής ενότητας έστειλε το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου, λίγες μόλις ημέρες πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Λευκωσία για έναν ακόμη γύρο επαφών με στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό. Παρά τις γνωστές διαφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στα κόμματα ως προς επιμέρους πτυχές της διαπραγμάτευσης, οι πολιτικές δυνάμεις εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αναγνωρίζοντας ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί κοινό εθνικό μέτωπο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, με τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επανέναρξης των συνομιλιών, την ώρα όμως που η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στη λύση των δύο κρατών, θέση που απορρίπτει η Κυπριακή Δημοκρατία.

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Η εικόνα που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα των τελευταίων ημερών. Σε ζητήματα εθνικής σημασίας δεν μπορεί να κυριαρχεί η μικροκομματική αντιπαράθεση. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι θεμιτές σε μια δημοκρατία, όμως όταν η χώρα βρίσκεται απέναντι σε μια τόσο σύνθετη και διαχρονική πρόκληση, η κοινή στάση απέναντι στη διεθνή κοινότητα ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ της Λευκωσίας.

Η ενότητα, ωστόσο, δεν αποτελεί ευθύνη μόνο των πολιτικών κομμάτων. Απαιτείται και από την κυβέρνηση συνεχής ενημέρωση, ειλικρινής διάλογος και διάθεση συνεργασίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Η διαμόρφωση μιας κοινής εθνικής στρατηγικής δεν επιτυγχάνεται με μονομερείς αποφάσεις, αλλά με εμπιστοσύνη, συνεννόηση και σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα η Κύπρος είναι σαφές: ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίες, η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων απαιτεί ενότητα. Και αυτή η εικόνα αποτελεί ίσως το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις κρίσιμες επαφές που ακολουθούν με τον Αντόνιο Γκουτέρες.