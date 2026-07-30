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Τη δική της θέση για την αξία της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, αλλά και για την ευθύνη της Πολιτείας να στηρίζει όλες τις οικογενειακές μορφές, ξεκαθάρισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από αποσπασματικές αναφορές σε παλαιότερες δηλώσεις της.

Η υπουργός τόνισε πως αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της πυρηνικής οικογένειας στην ελληνική κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ένα πρότυπο μέσα στο οποίο η ίδια μεγάλωσε και το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνική συνοχή.

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«Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι ο θεσμικός της ρόλος ως υπουργού αφορά την υποστήριξη κάθε οικογένειας, ανεξάρτητα από τη μορφή της, καθώς η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα περιλαμβάνει διαφορετικές οικογενειακές δομές.

«Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας», σημείωσε.

Η υπουργός υποστήριξε πως οι πολιτικές του υπουργείου έχουν ως στόχο τη στήριξη συνολικά της ελληνικής οικογένειας, από την παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια έως τις υπόλοιπες μορφές που συναντώνται σήμερα.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την, όπως είπε, «αλλοίωση» των λεγομένων της μέσα από αποσπασματικές αναφορές.

Με την παρέμβασή της, η κ. Μιχαηλίδου επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση γύρω από τις προηγούμενες δηλώσεις της, επαναλαμβάνοντας ότι η αναγνώριση της σημασίας της παραδοσιακής οικογένειας συνυπάρχει με την υποχρέωση της Πολιτείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των οικογενειών.