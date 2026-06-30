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Οι δικαιούχοι με παιδιά γεννημένα μετά το 2025 θα λάβουν το επίδομα τον Αύγουστο, εφόσον έχει εκδοθεί το απαραίτητο ΑΦΜ.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, με τις αρχές να απλοποιούν τη διαδικασία ελέγχου των ποινικών μητρώων για τις υποψήφιες επιμελήτριες.

Παράλληλα, το υπουργείο εξετάζει τη μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ιδιοκτησίας και τη χαλάρωση των ορίων κατανάλωσης ρεύματος στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Στόχος των παραπάνω πρωτοβουλιών είναι η ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και τη δυσκολία εύρεσης στέγης.

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Σε μία περίοδο όπου οι οικογένειες πιέζονται καθημερινά από την ακρίβεια, τα ενοίκια, τους λογαριασμούς, τα έξοδα των παιδιών και τις συνολικές υποχρεώσεις ενός νοικοκυριού, η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί έρχεται ως μία ουσιαστική, έστω και έκτακτη, οικονομική ανάσα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης σε 950.000 οικογένειες. Πρόκειται για ποσό 150 ευρώ για κάθε παιδί, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.

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Οι περισσότερες οικογένειες αναμένεται να δουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η υπουργός ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι υπάρχει μία ειδική κατηγορία οικογενειών που θα πληρωθεί αργότερα. Πρόκειται για όσες έχουν παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί ΑΦΜ για τα παιδιά. Οι οικογένειες αυτές θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκδοθεί ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Η ίδια η Δόμνα Μιχαηλίδου έβαλε το μέτρο στη σωστή του διάσταση, λέγοντας ότι «τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι μια στήριξη». Και πράγματι, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ένα εφάπαξ ποσό λύνει το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής. Όταν όμως ένα σπίτι έχει δύο παιδιά, το ποσό γίνεται 300 ευρώ. Με τρία παιδιά γίνεται 450 ευρώ. Για οικογένειες που μετρούν κάθε εβδομάδα το σούπερ μάρκετ, τα φροντιστήρια, τα καύσιμα, τα φάρμακα, τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς, ακόμη και αυτή η ενίσχυση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά.

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο, όπως είπε, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα σε έναν μόλις μήνα από το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν υποβληθεί 5.000 αιτήσεις από γονείς και 3.500 αιτήσεις από υποψήφιες νταντάδες, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει τα πρώτα 400 συμφωνητικά.

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία για εργαζόμενους γονείς, ειδικά για οικογένειες που δεν βρίσκουν εύκολα θέση σε παιδικό σταθμό ή χρειάζονται ευέλικτη φροντίδα για τα μικρά παιδιά τους. Σύμφωνα με την υπουργό, στόχος είναι οι γονείς να μπορούν να βρουν πιστοποιημένη νταντά, με εκπαίδευση, λευκό ποινικό μητρώο και βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Δηλαδή να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ώστε το παιδί να βρίσκεται σε ασφαλή χέρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν με την έκδοση ποινικών μητρώων από τα Πρωτοδικεία. Για να μη μπλοκάρει η διαδικασία, το υπουργείο προχωρά σε πρακτική λύση: οι υποψήφιες νταντάδες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, το υπουργείο θα συγκεντρώνει τα ΑΜΚΑ τους και θα τα αποστέλλει μία φορά την εβδομάδα στο Πρωτοδικείο για τον απαραίτητο έλεγχο.

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Σε ό,τι αφορά την πληρωμή, η διαδικασία προβλέπει ότι ο γονιός πληρώνει την νταντά και το εργόσημο, ώστε να διασφαλίζεται και η ασφαλιστική κάλυψη της επιμελήτριας, και στη συνέχεια αποζημιώνεται τον επόμενο μήνα.

Ανακαίνιση Κατοικίας: 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε στοιχεία και για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Η μεγάλη πλειονότητα αφορά ανοιχτά ακίνητα, ενώ για κλειστά ακίνητα οι βεβαιώσεις είναι περίπου 1.500.

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Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο στοίχημα. Σε μία αγορά κατοικίας όπου τα ενοίκια παραμένουν πολύ υψηλά και η αναζήτηση σπιτιού έχει γίνει δύσκολη υπόθεση για χιλιάδες οικογένειες, το ζητούμενο είναι να μπουν ξανά στην αγορά όσο το δυνατόν περισσότερα κλειστά ακίνητα.

Για τον λόγο αυτό εξετάζονται δύο αλλαγές, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση. Η πρώτη αφορά το ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για ένταξη στο πρόγραμμα. Σήμερα χρειάζεται κάποιος να έχει τουλάχιστον το 50% του ακινήτου. Εξετάζεται η μείωση του ορίου στο 20%, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν ανακαινίσεις σε περιπτώσεις όπου ένα σπίτι ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες, για παράδειγμα σε αδέλφια.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά το όριο κατανάλωσης ρεύματος για τα κλειστά ακίνητα. Όπως εξήγησε η υπουργός, ένα σπίτι μπορεί να μην κατοικείται, αλλά να εμφανίζει μικρή κατανάλωση επειδή ο ιδιοκτήτης πηγαίνει λίγες φορές τον χρόνο για καθαρισμό ή βασική συντήρηση. Γι’ αυτό εξετάζεται η αύξηση του σχετικού ορίου, ώστε να μην αποκλείονται ακίνητα που στην πραγματικότητα παραμένουν κλειστά.

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Το μήνυμα της συνέντευξης ήταν σαφές: το υπουργείο επιχειρεί να ανοίξει τρία μέτωπα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα της οικογένειας. Τη στήριξη του εισοδήματος με την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Τη βοήθεια στους γονείς με τις «Νταντάδες της Γειτονιάς». Και την προσπάθεια να αξιοποιηθούν περισσότερα σπίτια, σε μία περίοδο που η στέγη αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά προβλήματα.

Το επίδομα δεν μηδενίζει την ακρίβεια. Δεν εξαφανίζει τα ενοίκια. Δεν λύνει το πρόβλημα των χαμηλών εισοδημάτων. Αλλά για 950.000 οικογένειες είναι χρήματα που μπαίνουν τώρα, σε μια δύσκολη στιγμή, και μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες ενός σπιτιού.

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