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Η Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι ο ενός έτους γιος της βαφτίστηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Ήρεμα ρωτάω… Mum edition» με την Ανθή Βούλγαρη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας περιέγραψε τις πρώτες ημέρες στο σπίτι με το μωρό της, τονίζοντας τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στην καθημερινότητά της.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της, εκφράζοντας την σκέψη της για ένα δεύτερο παιδί. Οι δηλώσεις της προκάλεσαν ενδιαφέρον, καθώς συνδύασαν την πολιτική της ιδιότητα με μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά της ζωής της.

«Το βαφτίσαμε τώρα τις προάλλες. Το όνομα είναι Άρης. Έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Εγώ θέλω πολύ δεύτερο μωρό. Κοίτα, εγώ ήμουν μοναχοπαίδι, οπότε έχω φάει όλη τη δυσκολία της μοναξιάς… και δεν είναι τόσο η δυσκολία της μοναξιάς, είναι κάτι άλλο που, ξέρεις, πολλές φορές σου λένε… ‘Εσύ έχεις αδέρφια;’. Όταν είσαι μοναχοπαίδι σου λένε, ‘Α, τι ωραία, τα ‘χεις όλα δικά σου’. Όταν είσαι μοναχοπαίδι, πέφτει πολύ μεγάλη προσδοκία πάνω σου» αποκάλυψε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το απίστευτο περιστατικό που περιέγραψε η Δόμνα Μιχαηλίδου: «Ξέχασα το μωρό στον ήλιο»

«Φεύγεις ένα ζευγάρι απ’ το σπίτι και γυρίζεις σε ένα οικοσύστημα. Γιατί γυρίζεις εσύ, ο άντρας σου, το μωρό, η μαμά, τα δώρα, όλα. Δηλαδή είναι… ένα άλλο σπίτι βγες κι ένα άλλο σπίτι μπες. Δεύτερη μέρα λοιπόν, κάπου είχε πάει ο Λεωνής για να κάνει κάτι ληξιαρχικό νομίζω για το μωρό και εγώ ήθελα λίγο να το δω πιο υγιές. Οπότε μου είχε πει κι ο γιατρός ‘Καλό θα του κάνει ο ήλιος’, και το άφησα για μισή ώρα στον ήλιο, νεογέννητο…

Οπότε, στην αρχή το άφησα για καλό και μετά το ξέχασα το μωρό για μισή ώρα. Ξέχασα ότι είναι ο ήλιος. Δηλαδή δε το ξέχασα, το έβλεπα, ήμουν δίπλα του… αλλά είχα ξεχάσει ότι ο ήλιος του κάνει κακό. Γιατί ήταν μια καινούργια άφιξη στη ζωή μου, αν εγώ καθόμουν εκεί δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και μετά πάω και το βλέπω το μωρό και είναι από δω ερυθρόδερμο και από δω κανονικό και τρελάθηκα…» ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.