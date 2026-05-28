Η Δόμνα Μιχαηλίδου συμμετείχε στο 16ο Annual Capital Link Sustainability Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικών φορέων γύρω από ζητήματα βιωσιμότητας και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στην τοποθέτησή της στο πάνελ με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Επιχειρηματική Ευθύνη ως Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης», η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μίλησε για τις πολιτικές στήριξης της οικογένειας, την αντιμετώπιση του στεγαστικού, την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, την προσβασιμότητα, την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και για τον ρόλο των επιχειρήσεων στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ίση μεταχείριση και συμπερίληψη.

Μετά την ολοκλήρωση του Forum, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους αν «η εξουσία είναι γένους θηλυκού», η κ. Μιχαηλίδου απάντησε:

«Η εξουσία είναι γένους ικανού. Και ικανός είναι και ο άνδρας και η γυναίκα.

Κινούμαστε σε πολλούς άξονες για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Η βοήθεια αυτή είναι είτε άμεση οικονομική στήριξη είτε έμμεση, μέσα από πολιτικές που αφήνουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στις οικογένειες. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, καθώς και η νέα, συνεπής προς το δημογραφικό πολιτική της κυβέρνησης, με την προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Παράλληλα, υλοποιούμε υπηρεσίες που βοηθούν την οικογένεια να έχει περισσότερο χώρο, χρόνο και χρήμα. Να έχει τα εργαλεία, τα “όπλα” στο οπλοστάσιό της, ώστε να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις της όπως η ίδια θέλει.

Γιατί δημογραφικό σημαίνει: μωρό, παιδί, μαμά, μπαμπάς, γιαγιά, παππούς».

Το Annual Capital Link Sustainability Forum έχει καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός διαλόγου για τα ζητήματα ESG, της βιωσιμότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας. Στις εργασίες του συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Χρίστος Δήμας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.