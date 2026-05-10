Με μια προσωπική και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τίμησε τη σημερινή Γιορτή της Μητέρας, δίνοντας τον δικό της ορισμό για το τι σημαίνει μητρότητα μέσα από την εμπειρία της.

Η ίδια περιέγραψε τη μητρότητα ως μια διαδρομή γεμάτη μικρές και μεγάλες αλλαγές, από την κούραση και τις αϋπνίες μέχρι τις πρώτες λέξεις και τα πρώτα βήματα των παιδιών. Αναφέρθηκε στις απώλειες της καθημερινότητας, όπως τα μαλλιά που έπεσαν ή δεν βάφτηκαν ποτέ, αλλά και στις στιγμές επιστροφής στην εργασία και στην προσπάθεια για ισορροπία.

«Μαμά είναι να δίνεις κομμάτια του εαυτού σου και να νιώθεις πιο γεμάτη από ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το συναισθηματικό βάθος του ρόλου. Η ανάρτησή της συγκέντρωσε σχόλια και αντιδράσεις, αγγίζοντας πολλές μητέρες που αναγνώρισαν στις λέξεις της τη δική τους καθημερινότητα και τις δικές τους θυσίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση της υπουργού

«Μαμά είναι

Τα μαλλιά που έπεσαν. Τα μαλλιά που δεν βάφτηκαν ποτέ. Η κούραση. Οι βιταμίνες. Τα πρώτα βήματα. Η πρώτη ημέρα πίσω στην δουλειά. Η πρώτη ημέρα από μακριά. Να προλαβαίνεις αλλά και να μην προλαβαίνεις.

Και ίσως τελικά, μαμά είναι να δίνεις κομμάτια του εαυτού σου και να νιώθεις πιο γεμάτη από ποτέ!»