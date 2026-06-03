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Tο νέο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών και ιδιαίτερα των εργαζόμενων γονέων, παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου μέσα από μια ευρηματική ανάρτηση στο Instagram.

Με το μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός ανέδειξε τη σημασία της έμπρακτης ενίσχυσης της οικογένειας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, παρουσιάζοντας τα βασικά οφέλη και τους στόχους της νέας δράσης.

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Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω voucher έως 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για όσους εργάζονται μερικώς ή αναζητούν εργασία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν.

Τα κριτήρια για το voucher

Για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο ετήσιο ατομικό εισόδημα τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά, ενώ για τρία παιδιά και άνω δεν προβλέπεται εισοδηματικός περιορισμός.

Επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι ακόμη και άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, όπως η γιαγιά, αρκεί να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και να έχει ενταχθεί στο σχετικό Μητρώο. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλαμβάνει τη φροντίδα έως τριών παιδιών ταυτόχρονα.

«Από σήμερα οι γονείς μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα των “Νταντάδων της Γειτονιάς” και να αναζητούν το πρόσωπο που θα φροντίσει το παιδί τους. Είναι μια πολιτική που σχεδιάστηκε πάνω σε μια πραγματική ανάγκη: να μπορεί ένας γονιός να εργάζεται ή να αναζητά εργασία γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει ασφαλή φροντίδα από πιστοποιημένο πρόσωπο», είπε χαρακτηριστικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί κάθε χρόνο περίπου 4.500 έως 5.000 παιδιά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες λειτουργεί εδώ και περίπου έναν μήνα, με τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 81.000 επισκέψεις, περίπου 1.500 οριστικές αιτήσεις, ενώ 650 αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.