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Τα μέλη της κυβέρνησης οφείλουν να προβάλλουν το συνολικό κυβερνητικό έργο και να υπερασπίζονται συλλογικά τις αποφάσεις της κυβέρνησης στα μέσα ενημέρωσης.

Απαιτείται απόλυτη πειθαρχία και ενιαία πολιτική γραμμή, αποφεύγοντας τις προσωπικές ατζέντες και τις παράλληλες στρατηγικές ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, προειδοποιώντας ωστόσο τους υπουργούς ότι η παραμονή τους στο κυβερνητικό σχήμα εξαρτάται από την απόδοσή τους.

Οι οικονομικές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά και στοχευμένα, προκειμένου να καταστεί αισθητό στους πολίτες το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης.

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Δεν πρόκειται για φιλολογική τετραλογία, αλλά για έναν αυστηρά πολιτικό και εκλογικό οδικό χάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στους υπουργούς του τέσσερις σαφείς οδηγίες για την πορεία της κυβέρνησης μέχρι τις εθνικές εκλογές, τις οποίες εξακολουθεί να τοποθετεί την άνοιξη του 2027.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού, όταν έκλεισαν οι κάμερες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν ξεκάθαρο: ο χρόνος δεν περισσεύει, κανείς δεν δικαιούται να κατεβάσει ταχύτητα και η κυβέρνηση πρέπει να περάσει από τις εξαγγελίες στα χειροπιαστά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχεδιάζει νέο ανασχηματισμό και εμφανίζεται αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τις κάλπες με τη σημερινή κυβερνητική σύνθεση, εκτός εάν κάποιος υπουργός τον «εκπλήξει δυσάρεστα».

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Πρώτη εντολή: Παραδοτέα σε κάθε υπουργείο

Η πρώτη οδηγία αφορά το κυβερνητικό έργο. Κάθε υπουργείο οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, με χρονοδιαγράμματα και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα φτάνουν στην καθημερινότητα του πολίτη.

Ο πρωθυπουργός δεν θέλει σχεδιασμούς που θα παραμένουν στα συρτάρια ούτε υπουργούς που θα περιορίζονται σε ανακοινώσεις προθέσεων. Ζητά έργα που θα ολοκληρώνονται, μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται και δεσμεύσεις που θα μπορούν να μετρηθούν πριν από τις εκλογές.

Δεύτερη εντολή: Να γνωρίζουν όλοι το συνολικό έργο

Η δεύτερη οδηγία σπάει τα στεγανά των υπουργείων. Υπουργοί και βουλευτές δεν πρέπει να γνωρίζουν μόνο τι συμβαίνει στον δικό τους τομέα ή στην εκλογική τους περιφέρεια, αλλά να μπορούν να υπερασπιστούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα έργα που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά πολλές φορές δεν γίνονται γνωστά στις τοπικές κοινωνίες. Η κυβερνητική εκτίμηση είναι ότι υπάρχει έργο το οποίο δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς και, συνεπώς, δεν έχει αποδώσει το αναμενόμενο πολιτικό όφελος.

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Τρίτη εντολή: Βγείτε μπροστά

Η τρίτη οδηγία είναι περισσότερο επικοινωνιακή, χωρίς όμως να περιορίζεται στην τηλεοπτική παρουσία. Οι υπουργοί καλούνται να εμφανίζονται συχνότερα στα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα περιφερειακά, να εξηγούν τις αποφάσεις και να μην κρύβονται όταν η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει εμφανής ενόχληση για το γεγονός ότι στις δύσκολες στιγμές το βάρος της δημόσιας υπεράσπισης της κυβέρνησης πέφτει συνήθως στα ίδια τέσσερα ή πέντε πρόσωπα. Η απαίτηση πλέον είναι συλλογική: όλοι θα πρέπει να «ιδρώσουν τη φανέλα» και όχι μόνο όσοι έχουν αναλάβει παραδοσιακά τον ρόλο του τηλεοπτικού μαχητή.

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Τέταρτη εντολή: Ένα πολιτικό κέντρο, χωρίς προσωπικές ατζέντες

Η τέταρτη οδηγία αφορά τον συντονισμό κυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά να λειτουργούν ως ενιαίο πολιτικό σώμα, χωρίς παραφωνίες, παράλληλες στρατηγικές και προσωπικές διαδρομές.

Καθώς η χώρα θα μπαίνει σταδιακά σε προεκλογική περίοδο, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει κοινή γραμμή, πειθαρχία και ταχύτερη αντίδραση απέναντι στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης.

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Το «πουγκί» θα ανοίγει με δόσεις

Το δεύτερο μεγάλο σκέλος του κυβερνητικού σχεδιασμού αφορά την οικονομία και κυρίως την τσέπη των πολιτών. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει τον πρώτο μεγάλο σταθμό, αλλά οι παρεμβάσεις δεν αναμένεται να παρουσιαστούν ως ένα και μοναδικό πακέτο.

Το οικονομικό «πουγκί» θα ανοίγει στοχευμένα και λελογισμένα, με μέτρα πριν από τη ΔΕΘ, με τις κεντρικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και με νέες παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Στόχος είναι να υπάρχουν σταθερές θετικές ειδήσεις για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και, κυρίως, να γίνει αισθητό στην πραγματική οικονομία το μέρισμα της ανάπτυξης.

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Η τετραλογία Μητσοτάκη αποτελεί, επομένως, κάτι περισσότερο από μια σειρά συμβουλών προς υπουργούς. Είναι η έναρξη μιας μακράς προεκλογικής κινητοποίησης. Με μία προειδοποίηση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: ανασχηματισμός δεν προβλέπεται, αλλά όποιος θεωρήσει ότι η θέση του είναι εξασφαλισμένη μέχρι τις κάλπες μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

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