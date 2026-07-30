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Οι δύο άνδρες έχασαν τον προσανατολισμό τους λόγω πυκνού καπνού και υψηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να εντοπιστούν νεκροί έξω από το όχημά τους.

Συνάδελφοί τους που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση εντόπισαν τις σορούς, επισημαίνοντας τις δυσμενείς συνθήκες που εμπόδισαν τη διαφυγή τους.

Η εξόδιος ακολουθία των δύο πυροσβεστών θα τελεστεί σε διαφορετικές περιοχές, αποδίδοντας φόρο τιμής στους εκλιπόντες για την προσφορά τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

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Θρήνος επικρατεί στην Κρήτη μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη που επέβαιναν σε όχημα της Πυροσβεστικής, έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Οι δύο άνδρες που βρισκόντουσαν στο μοιραίο σημείο ήταν εκεί για να σβήσουν φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους από άλλο πυροσβέστη.

Οι πυροσβέστες ήταν κοντά στον 25χρονο και τον 58χρονο

Σύμφωνα με το patris, σε πολύ κοντινή απόσταση, που δεν ξεπερνά τα 20 με 30 μέτρα, βρισκόταν η ομάδα πυροσβεστών που είδε πρώτη νεκρούς έξω από το όχημά τους, τους δύο συναδέλφους τους.

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Το στοιχείο αυτό είναι λένε συνάδελφοί τους εκείνο που φούντωσε σε χρόνο μηδέν τις φλόγες, με αποτέλεσμα ο καπνός να τους «τυφλώσει».

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι και οι δύο άτυχοι πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 25χρονος λίγη ώρα πριν είχε πιάσει δουλειά στο πλαίσιο του ωραρίου του. Η πρωινή βάρδια 7 το πρωί με 2 το μεσημέρι βρισκόταν ένας εθελοντής, τον οποίο άλλαξε ο άτυχος 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης.

Ήταν η δεύτερη χρονιά του ως εποχικός πυροσβέστης ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα.

Η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου. Το απόγευμα στις 5, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 58χρονου στο Γερακάρι Αμαρίου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.